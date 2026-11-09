10 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın metro, metrobüs, otobüs, marmaray, tramvay ve vapurlar bedava mı?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybettiği 10 Kasım tarihinde yurt genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek. Etkinliklerin merkezi okullar olurken düzenlenen etkinlikler yoğun katılımla gerçekleştirilecek. Ülkemizde dini ve milli öneme günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatillerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren toplu taşıma araçları ücretsiz olurken benzer şekilde yap-işlet-devret dışındaki yollar ve köprüler de bedava olarak hizmet veriyor. 10 Kasım’da toplu taşıma araçlarını kullanacaklar ise ücret alınıp alınmayacağını araştırıyor. Atatürk’ü Anma Günü, milli yas olduğundan yarın kamu kurumları tam gün açık olacak. Peki Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, tolpu taşımanın ücretsiz olduğu günler…

10 KASIM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

10 Kasım Ulusal Tatiller kanununa göre milli yas olarak kabul edildiğinden herhangi bir resmi tatil uygulanmayacak. Resmi tatil olmadığından başta belediyeler, nüfus müdürlükleri, bankalar, kaymakamlıklar, valilikler, okullar, üniversiteler ve diğer yerler açık olacak. Benzer şekilde ücretsiz toplu ulaşım hakkı sadece resmi tatilleri kapsadığından yarın toplu taşıma araçları ücretli olarak hizmet verecek. Sadece 65 yaş üzeri ve diğer şartları sağlayanlar her gün olduğu gibi toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ ÜCRETSİZ OLDUĞU GÜNLER

Resmi tatil günlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı toplu taşıma araçları İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Antalya, Samsun ve diğer tüm illerde ücretsiz olarak hizmet veriyor. Bazı büyükşehirlerde ücretsiz toplu taşıma hakkı için kartların kişiselleştirilmesi gerekiyor.

1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi tatillerde toplu taşıma ücretsiz hizmet veriyor.

Milli öneme sahip günlerin yanı sıra dini bayramlarda da toplu taşıma ücretsiz çalışıyor. 2027 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi bayramlarda toplu taşıma ücretsiz olacak.

10 KASIM’DA KAMU KURUMLARI AÇIK OLACAK

10 Kasım bu yıl Salı gününe denk gelirken belediyeler, nüfus müdürlükleri, kargo firmaları, özel bankalar, kamu bankaları, PTT, okullar, üniversiteler, kreşler, milli eğitim bakanlığına bağlı sürücü kursları ve anaokulları, eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları 10 Kasım Salı günü kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. 10 Kasım milli yas olduğundan kurumlar faaliyetlerine kesintisiz devam edecek.