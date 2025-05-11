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 | Bengü Sarıkuş

10 milyar TL bütçeyle inşa ediliyor ve 10 bin kişiye istihdam sağlayacak

Diyarbakır’daki İmalatçılar Sanayi Sitesi projesi, 10 milyar TL bütçeyle inşa ediliyor ve tamamlandığında 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. Projede hastane, otel, cami ve 1.200 ticari iş yeri yer alacak.

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10 milyar TL bütçeyle inşa ediliyor ve 10 bin kişiye istihdam sağlayacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 10:46

‘Terörsüz Türkiye’ süreci, Diyarbakır’da 10 bin kişiye iş kapısı olacak İmalatçılar Sanayi Sitesi’ne de yansıdı. Proje sorumlusu ve Diyarbakır İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, süreçle birlikte ciddi talepler olduğunu belirterek, "Devlet Bahçeli beye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a özelikle bu barışa katkı sundukları için gerçekten çok teşekkür ediyorum" dedi.


Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi ve Karacadağ bölgesinde, bin dönüm arazi üzerinde 10 milyar TL’lik bütçe ile inşa çalışmaları devam eden İmalat ve Geri Dönüşüm Toplu İşyeri Projesi’nde; hastane, spor tesisleri, idari binalar, otel, cami ve bin 200 ticari iş yeri yer alıyor.

10 milyar TL bütçeyle inşa ediliyor ve 10 bin kişiye istihdam sağlayacak

Hummalı çalışmaların devam ettiği 60 blokun bir yıl içinde tamamlanıp ilk etapta 2 bin kişinin istihdamı sağlanması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.


Proje sorumlusu ve Diyarbakır İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, Karacadağ eteklerinde atıl bir bölgede devasa bir sanayi kurduklarını söyledi. Sanayinin içerisinde geri dönüşüm tesisleri, oteller, hastane, iş yerleri ve imalat yapacakları yerler olacağını belirten Çubuk, burayı yaklaşık 1 sene önce alıp şu anda yüzde 10’nunu bitirdiklerini ifade etti.

10 milyar TL bütçeyle inşa ediliyor ve 10 bin kişiye istihdam sağlayacak

Çubuk, bölgede ciddi taleplerin olduğunu söyleyerek, "Hele bu süreçten sonra inanılmaz talepler oldu. Devlet Bahçeli beye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a özelikle bu barışa katkı sundukları için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu projemize inanılmaz talepler var. Hem yurt içinden hem de yurt dışından çok güzel talepler var. Artık bu bölgede kavga, dövüş istemiyoruz. Kardeşlik, beraberlik, güzellikler istiyoruz" dedi.


"İş adamıyım, Türkiye’nin her yerinde işlerim var, ticaret yapıyoruz. Diyarbakır’ımız özelikle bu bölgede merkezi bir yerdir" diyen Çubuk, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Bölgede de ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bin dönüm arazi üzerinde sanayi kuruyoruz. Burada kadınlarımız için yer ayırmışız. Onlara da iş imkanı sunacağız. Deprem konutları hemen yanı başımızda. Devletimiz binlerce konut yaptı. Bu konutlarda yaşayan insanlara iş lazım. Biz de bunun için seferber olduk. Bu bölgede en az 10 bin insanın çalışabileceği alan kurduk. Bu barış havası bölgemizde, Diyarbakır’ımızda inşallah daha güzel havalar estirecek. Herkesi buraya yatırıma bekliyorum. Şu anda da ciddi talepler var."

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#Terörsüz Türkiye
#Terörsüz Türkiye
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