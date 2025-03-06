10 yıl çalışana büyük fırsat! İstifa etmeden kıdem tazminatı alabilirsiniz: Faruk Erdem detaylarıyla açıkladı

Mevzuata göre istifa eden çalışanlar kıdem tazminatı alamaz, ancak bazı istisnalar mevcut. SGK’dan alınan yazı ile tazminat hakkı kazanılabiliyor. 1999 öncesinde 3600 gün prim yeterli olurken, sonrasında 25 yıl şartı aranıyor. 2008 sonrası için ise prim gün sayısı esas alınıyor ve 4600 gün ile tazminat alınabiliyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, konuyla ilgili tüm bilinmesi gerekenleri aktardı. İşte detaylar...

Çalışanların emeklilik tarihi kadar merak ettiği bir diğer önemli konu da kıdem tazminatıdır. Türkiye’de kıdem tazminatı alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Öncelikle, bir çalışanın aynı işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekiyor. Bunun yanı sıra, işveren tarafından işten çıkarılma şartı aranıyor. Genel kural olarak, istifa eden çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamaz. Ancak bazı istisnai durumlar var. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, kıdem tazminatına dair tüm bilinmesi gerekenleri paylaştı. İşte detaylar...

EMEKLİLİK NEDENİYLE KIDEM TAZMiNATI

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi kapsamında, emeklilik için yaş dışındaki prim ve sigortalılık süresi şartlarını tamamlayan çalışanlar, kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabiliyorlar. Yani, belirlenen prim gün sayısını ve sigortalılık süresini dolduran çalışanlar, istifa etseler bile kıdem tazminatı alma hakkına sahip oluyor.

HANGİ DÖNEMDE SİGORTALI OLDUĞUNUZ ÖNEMLİ

Kıdem tazminatı alabilmek için gerekli prim gün sayısı, çalışanın ilk sigortalı olduğu tarihe göre değişiklik gösteriyor. Üç farklı dönem için belirlenen şartlar şu şekilde:

1. 8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ SİGORTALI OLANLAR



Bu tarihten önce sigortalı olanlar için kıdem tazminatı hakkı elde edebilmek adına en az 3600 gün prim ödemiş olmak gerekiyor. Ayrıca, toplamda 10 yıl sigortalılık süresini tamamlayan çalışanlar, kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatlarını alabiliyor.

2. 8 EYLÜL 1999 - 30 NİSAN 2008 ARASI SİGORTALI OLANLAR



Bu dönemde sigortalı olanlar için iki ayrı şart bulunuyor:



7000 prim gününü tamamlayanlar, işten kendi isteğiyle ayrılsa bile kıdem tazminatı alabilir.

7000 günü tamamlayamayanlar içinse, 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi şartı bulunuyor. 1999 yılında sigortalı olanlar için bu 25 yıllık süre, 9 Eylül itibarıyla tamamlanmış olacak.

3. 1 MAYIS 2008 SONRASI SİGORTALI OLANLAR



Bu dönemde sigortalı olanlar için kıdem tazminatı almak daha yüksek bir prim şartına bağlanmış durumda. 1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olan çalışanların kıdem tazminatı hakkı kazanabilmesi için en az 7200 gün prim ödemesi gerekiyor. Ancak, belirli bir geçiş süreci de bulunuyor:



2008’de sigortalı olanlar için 4600 gün,

2009’da sigortalı olanlar için 4700 gün,

2010’da sigortalı olanlar için 4800 gün,

2011’de sigortalı olanlar için 4900 gün,

2016 ve sonrası sigortalı olanlar içinse 5400 gün prim şartı aranıyor.

KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI

Yukarıda belirtilen prim günleri, aynı zamanda kısmi emeklilik için de geçerli.



8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için: 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim,

8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar için: 25 yıl sigortalılık ve 4500 gün prim,

1 Mayıs 2008 sonrası sigortalılar için: Kademeli olarak 4600 ile 5400 gün arasında prim ödemesi gerekiyor.

Bu şartları tamamlayanlar, kıdem tazminatı alabiliyor olsa da emekli olabilmek için ayrıca yaş şartını da yerine getirmeleri gerekiyor.

SGK YAZISI ALMAK ŞART!

Kendi isteğiyle işten ayrılarak kıdem tazminatı almak isteyen çalışanların unutmaması gereken en önemli noktalardan biri, SGK’dan alınacak yazıdır. Sigortalılık süresi ve prim gün şartlarını sağladıklarına dair belgeyi SGK’dan almadan istifa edenler kıdem tazminatı hakkını kaybedebilir. Bu nedenle, önce SGK’dan bu yazıyı almak ve işverene sunulan istifa dilekçesine eklemek gerekiyor. Ayrıca, istifa dilekçesinde, ayrılma sebebinin "emeklilik için yaş dışındaki şartların tamamlanması" olarak belirtilmesi şart.