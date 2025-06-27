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 | İrem Çınar

10 yılda 20 kat kazandırdı! Yatırımcısını zengin etti: Hiçbir ülkede böyle bir artış yok

Konut yatırımcısının yüzü güldü. Türkiye, son 10 yılda konuttan en çok kazandıran ülke oldu. OECD verilerine göre ev alanlar servetini katladı, kiralardaki artış da dünya rekoru kırdı.

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KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 10:06

Pandemi, deprem, yüksek enflasyon ve küresel savaşlar... Tüm bu krizlerin gölgesinde Türkiye'de konut yatırımı, yatırımcıya açık ara en yüksek kazancı sağlayan araç oldu. OECD’nin yayımladığı son rapor, Türkiye’nin bu alandaki yükselişini gözler önüne serdi.

OECD ÜLKELERİ ARASINDA AÇIK ARA ÖNDE

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye’de konut fiyatlarındaki artış, sadece nominal olarak değil, reel anlamda da tüm OECD ülkelerini geride bıraktı. 2015 yılı baz alınarak yapılan hesaplamada, konut fiyat endeksi Türkiye’de 2025’in ilk çeyreği itibarıyla 2.075,7 seviyesine yükseldi. Bu da son 10 yılda yüzde 1.975,7 oranında, yani yaklaşık 20 katlık bir artış anlamına geliyor.

Örnekle ifade etmek gerekirse, 2015 yılında değeri 1 milyon TL olan bir konut, 2025 itibarıyla ortalama 20,8 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde OECD ortalamasındaki artış yalnızca yüzde 90,2’de kaldı.

10 yılda 20 kat kazandırdı! Yatırımcısını zengin etti: Hiçbir ülkede böyle bir artış yok

EN YAKIN TAKİPÇİSİNE 12 KAT FARK

OECD verilerine göre Türkiye, konut fiyat artışında birinci sırada yer alırken, ikinci sıradaki İzlanda yüzde 160,9’luk artışla oldukça geride kaldı. Onu Litvanya (%148,1), Estonya (%116,8) ve Meksika (%115,8) takip etti. ABD’de ise artış oranı yüzde 101,8’de kaldı.

REEL ARTIŞTA DA ZİRVEDE

Sadece nominal değil, reel bazda da Türkiye ilk sırada. Konut fiyatlarının hane gelirine oranlanarak hesaplandığı reel artış verilerine göre Türkiye’de konut fiyatları 10 yılda yüzde 78,4 oranında reel olarak yükseldi. İzlanda (%75,1), Litvanya (%57) ve ABD (%56,2) gibi ülkeler bu alanda Türkiye’nin oldukça gerisinde kaldı.

Bazı ülkelerde ise konut fiyatları reel olarak geriledi. Brezilya’da yüzde 25,3, Güney Afrika’da yüzde 11,4, Endonezya’da yüzde 8,6 ve Güney Kore’de yüzde 8,5 oranında düşüş yaşandı.

10 yılda 20 kat kazandırdı! Yatırımcısını zengin etti: Hiçbir ülkede böyle bir artış yok

KİRA ARTIŞINDA DA TÜRKİYE ZİRVEDE

Konut fiyatlarındaki artışı kiralar da izledi. OECD’nin kira endeksine göre, Türkiye 2015-2025 döneminde kira artışında da birinci sırada. 2015’te 100 kabul edilen kira endeksi, 2025’te 1.452,3 seviyesine çıkarak yüzde 1.352,3 oranında artış gösterdi. Bu, kiraların ortalama 13,5 kat arttığı anlamına geliyor.

5 BİN LİRALIK KİRA 72 BİNİ GEÇTİ

2015’te 2.500 TL olan bir dairenin kirası ortalama 36.306 TL’ye, 5.000 TL olan lüks bir daireninki ise 72.613 TL’ye yükseldi. Bu artış OECD ortalamasında yalnızca yüzde 47,7 seviyesinde kaldı. Türkiye’nin ardından gelen Macaristan’da ise kira artışı yüzde 104,5 oldu. Japonya, yüzde 0,1 ile kira artışının en düşük olduğu ülke olarak kayda geçti.

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ETİKETLER
#enflasyon
#türkiye ekonomisi
#konut fiyatları
#konut fiyatları
#OECD
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#Kiralık Ev Fiyatları
#Konut Yatırımı
#Ekonomi
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