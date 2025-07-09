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 | Bengü Sarıkuş

100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar değişti!

Bankalar arasında büyük farkların oluştuğu ihtiyaç kredisi piyasasında, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarlarındaki farklılıklar dikkat çekiyor. Peki 100 bin lira bireysel kredi ve 24 ay vadeyle en uygun kredi veren bankalar hangileri?

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100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar değişti!
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 16:10

faiz oranları her bankada değişiklik gösteriyor. 24 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi çeken bir tüketici hangi bankadan yüzde kaç faiz oranıyla alabilir? İşte detaylar...

DENİZBANK

: yüzde 3,72
Toplam Ödeme: 171.741 TL
Aylık Taksit: 7.132 TL

100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar değişti!

TEB

Faiz Oranı: yüzde 3,65
Toplam Ödeme: 170.216 TL
Aylık Taksit: 7.068 TL

100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar değişti!

ON

Faiz Oranı: yüzde 2,99
Toplam Ödeme: 156.168 TL
Aylık Taksit: 6.483 TL

100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar değişti!

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: yüzde 3,44
Toplam Ödeme: 165.682 TL
Aylık Taksit: 6.879 TL

100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar değişti!

VAKIF KATILIM

Kâr Payı: yüzde 3,89
Toplam Ödeme: 175.471 TL
Aylık Taksit: 7.287 TL

100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar değişti!

ENPARA.COM

Faiz Oranı: yüzde 4,14
Toplam Ödeme: 180.450 TL
Aylık Taksit: 7.519 TL

100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar değişti!

CEPTETEB

Faiz Oranı: yüzde 3,65
Toplam Ödeme: 170.216 TL
Aylık Taksit: 7.068 TL

100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar değişti!

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: yüzde 4,30
Toplam Ödeme: 184.621 TL
Aylık Taksit: 7.669 TL

100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar değişti!

Garanti BBVA

Faiz Oranı: yüzde 4,54
Toplam Ödeme: 190.076 TL
Aylık Taksit: 7.896 TL

100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar değişti!

ING

Faiz Oranı: yüzde 3,49
Toplam Ödeme: 166.756 TL
Aylık Taksit: 6.924 TL

100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar değişti!

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI

Kâr Payı: yüzde 4,29
Toplam Ödeme: 184.395 TL
Aylık Taksit: 7.659 TL

100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar değişti!

HSBC

Faiz Oranı: yüzde 4,27
Toplam Ödeme: 183.944 TL
Aylık Taksit: 7.640 TL

100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar değişti!

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı: yüzde 4,40
Toplam Ödeme: 186.885 TL
Aylık Taksit: 7.763 TL

100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar değişti!

ICBC Turkey

Faiz Oranı: yüzde 4,58
Toplam Ödeme: 190.993 TL
Aylık Taksit: 7.934 TL

100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar değişti!

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: yüzde 4,59
Toplam Ödeme: 191.222 TL
Aylık Taksit: 7.944 TL

100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar değişti!

HALKBANK

Faiz Oranı: yüzde 5,25
Toplam Ödeme: 206.625 TL
Aylık Taksit: 8.585 TL

100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar değişti!

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: yüzde 5,89
Toplam Ödeme: 222.038 TL
Aylık Taksit: 9.228 TL

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