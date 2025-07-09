100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar değişti!

Bankalar arasında büyük farkların oluştuğu ihtiyaç kredisi piyasasında, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarlarındaki farklılıklar dikkat çekiyor. Peki 100 bin lira bireysel kredi ve 24 ay vadeyle en uygun kredi veren bankalar hangileri?
İhtiyaç kredisi faiz oranları her bankada değişiklik gösteriyor. 24 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi çeken bir tüketici hangi bankadan yüzde kaç faiz oranıyla kredi alabilir? İşte detaylar...
Faiz Oranı: yüzde 3,72
Toplam Ödeme: 171.741 TL
Aylık Taksit: 7.132 TL
Faiz Oranı: yüzde 3,65
Toplam Ödeme: 170.216 TL
Aylık Taksit: 7.068 TL
Faiz Oranı: yüzde 2,99
Toplam Ödeme: 156.168 TL
Aylık Taksit: 6.483 TL
Faiz Oranı: yüzde 3,44
Toplam Ödeme: 165.682 TL
Aylık Taksit: 6.879 TL
Kâr Payı: yüzde 3,89
Toplam Ödeme: 175.471 TL
Aylık Taksit: 7.287 TL
Faiz Oranı: yüzde 4,14
Toplam Ödeme: 180.450 TL
Aylık Taksit: 7.519 TL
Faiz Oranı: yüzde 3,65
Toplam Ödeme: 170.216 TL
Aylık Taksit: 7.068 TL
Faiz Oranı: yüzde 4,30
Toplam Ödeme: 184.621 TL
Aylık Taksit: 7.669 TL
Faiz Oranı: yüzde 4,54
Toplam Ödeme: 190.076 TL
Aylık Taksit: 7.896 TL
Faiz Oranı: yüzde 3,49
Toplam Ödeme: 166.756 TL
Aylık Taksit: 6.924 TL
Kâr Payı: yüzde 4,29
Toplam Ödeme: 184.395 TL
Aylık Taksit: 7.659 TL
Faiz Oranı: yüzde 4,27
Toplam Ödeme: 183.944 TL
Aylık Taksit: 7.640 TL
Kâr Payı: yüzde 4,40
Toplam Ödeme: 186.885 TL
Aylık Taksit: 7.763 TL
Faiz Oranı: yüzde 4,58
Toplam Ödeme: 190.993 TL
Aylık Taksit: 7.934 TL
Faiz Oranı: yüzde 4,59
Toplam Ödeme: 191.222 TL
Aylık Taksit: 7.944 TL
Faiz Oranı: yüzde 5,25
Toplam Ödeme: 206.625 TL
Aylık Taksit: 8.585 TL
Faiz Oranı: yüzde 5,89
Toplam Ödeme: 222.038 TL
Aylık Taksit: 9.228 TL