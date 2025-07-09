100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar değişti!

Bankalar arasında büyük farkların oluştuğu ihtiyaç kredisi piyasasında, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarlarındaki farklılıklar dikkat çekiyor. Peki 100 bin lira bireysel kredi ve 24 ay vadeyle en uygun kredi veren bankalar hangileri?