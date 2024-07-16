Bankalarda 100 bin liranın aylık faiz getirisi pik yaptı! 1 emekli maaşına yaklaştı

16 Temmuz 2024 16:13 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 16:34

Parası olan bankaya koşuyor! 1 milyon ve 500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi dudak uçuklattı

Parası olan bankaya koşuyor! 1 milyon ve 500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi dudak uçuklattı

Enflasyon iyimser geldi, yabancı yatırımcının borsaya dönmesi yakın! Faiz indirimleri için de tarih verildi

Enflasyon iyimser geldi, yabancı yatırımcının borsaya dönmesi yakın! Faiz indirimleri için de tarih verildi

Türk Lirası mevduata verilen faiz yükselmeye devam ederken bankaların mevduat faiz oranlarında yaptığı artışlar, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Faiz getirileri hızla yükselirken bankalar da birbirleriyle yarışıyor. Son olarak 100 bin liranın aylık getirisi zirve yaparken 92 günlük getirisi de bir emekli maaşına yaklaştı

MEVDUAT FAİZ GETİRİSİ SİL BAŞTAN DEĞİŞTİ

100 bin liranın aylık ve 92 getirisi dudak uçuklatmaya devam ediyor.

100 bin lirasını mevduat faizlerinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar, 32 günün sonunda yıllık yüzde 54.83’ten faiz ile 4226 lira getiri sağlıyor.

Aynı şekilde 92 günlük faizler de değişti. 100.000 TL’nin getirisi 92 günde 12 bin 323 TL'ye ulaşarak en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL'ye yaklaştı.

100 BİN TL'NİN 92 GÜNLÜK FAİZ GETİRİSİ

Bankaların faiz oranları şöyle;

AKBANK

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 49

Net kazanç: 11.393,17 TL

Vade sonu tutar: 111.393,17 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 53

Net kazanç: 12.323,22 TL

Vade sonu tutar: 112.323,22 TL

QNB FİNANSBANK

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 38,25

Net kazanç: 8.893,65 TL

Vade sonu tutar: 108.893,65 TL

DENİZBANK

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 49

Net kazanç: 11.393,17 TL

Vade sonu tutar: 111.393,17 TL

ING

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 23

Net kazanç: 5.347,81 TL

Vade sonu tutar: 105.347,81 TL

ODEABANK

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 51

Net kazanç: 11.858,20 TL

Vade sonu tutar: 111.858,20 TL

İŞ BANKASI

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 43

Net kazanç: 9.998,09 TL

Vade sonu tutar: 109.998,09 TL

GARANTİ BBVA

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 49

Net kazanç: 11.393,17 TL

Vade sonu tutar: 111.393,17 TL

NKOLAY

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 49

Net kazanç: 11.393,17 TL

Vade sonu tutar: 111.393,17 TL

YAPI KREDİ BANKASI

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 43

Net kazanç: 9.998,09 TL

Vade sonu tutar: 109.998,09 TL

MEVDUATLARA UYGULANAN FAİZ ORANLARI

Bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları şöyle;

1 aya kadar vadede yüzde 54.83,

3 aya kadar vadede yüzde 59.45,

6 aya kadar vadede yüzde 56.98,

1 yıla kadar vadede yüzde 50.31,

1 yıl ve daha uzun vadede yüzde 42.06.