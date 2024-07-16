Bankalarda 100 bin liranın aylık faiz getirisi pik yaptı! 1 emekli maaşına yaklaştı
Bankalar mevduat faizlerini güncellemeye devam ediyor. 100 bin liranın 92 günlük getirisi en düşük emekli maaşına yaklaştı. Böylece 100 bin liranın aylık getirisi de zirve yaptı. İşte banka banka 100 bin TL'nin aylık getirisi...
Türk Lirası mevduata verilen faiz yükselmeye devam ederken bankaların mevduat faiz oranlarında yaptığı artışlar, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Faiz getirileri hızla yükselirken bankalar da birbirleriyle yarışıyor. Son olarak 100 bin liranın aylık getirisi zirve yaparken 92 günlük getirisi de bir emekli maaşına yaklaştı
MEVDUAT FAİZ GETİRİSİ SİL BAŞTAN DEĞİŞTİ
100 bin liranın aylık ve 92 getirisi dudak uçuklatmaya devam ediyor.
100 bin lirasını mevduat faizlerinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar, 32 günün sonunda yıllık yüzde 54.83’ten faiz ile 4226 lira getiri sağlıyor.
Aynı şekilde 92 günlük faizler de değişti. 100.000 TL’nin getirisi 92 günde 12 bin 323 TL'ye ulaşarak en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL'ye yaklaştı.
100 BİN TL'NİN 92 GÜNLÜK FAİZ GETİRİSİ
Bankaların faiz oranları şöyle;
AKBANK
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 49
Net kazanç: 11.393,17 TL
Vade sonu tutar: 111.393,17 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 53
Net kazanç: 12.323,22 TL
Vade sonu tutar: 112.323,22 TL
QNB FİNANSBANK
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 38,25
Net kazanç: 8.893,65 TL
Vade sonu tutar: 108.893,65 TL
DENİZBANK
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 49
Net kazanç: 11.393,17 TL
Vade sonu tutar: 111.393,17 TL
ING
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 23
Net kazanç: 5.347,81 TL
Vade sonu tutar: 105.347,81 TL
ODEABANK
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 51
Net kazanç: 11.858,20 TL
Vade sonu tutar: 111.858,20 TL
İŞ BANKASI
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 43
Net kazanç: 9.998,09 TL
Vade sonu tutar: 109.998,09 TL
GARANTİ BBVA
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 49
Net kazanç: 11.393,17 TL
Vade sonu tutar: 111.393,17 TL
NKOLAY
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 49
Net kazanç: 11.393,17 TL
Vade sonu tutar: 111.393,17 TL
YAPI KREDİ BANKASI
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 43
Net kazanç: 9.998,09 TL
Vade sonu tutar: 109.998,09 TL
MEVDUATLARA UYGULANAN FAİZ ORANLARI
Bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları şöyle;
1 aya kadar vadede yüzde 54.83,
3 aya kadar vadede yüzde 59.45,
6 aya kadar vadede yüzde 56.98,
1 yıla kadar vadede yüzde 50.31,
1 yıl ve daha uzun vadede yüzde 42.06.