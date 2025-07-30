11,5 trilyon dolarlık bankadan faiz indirimi açıklaması

Dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden BlackRock, Fed’in faiz indirimi yapmayacağına kesin gözüyle bakıyor. Powell’ın koltuğuysa bu karara bağlı olabilir.

11,5 trilyon dolarlık portföyü yöneten dev yatırım şirketi BlackRock, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta faiz indirimine gitmeyeceğini düşünüyor. Şirketin haftalık raporunda yer alan değerlendirmede, “Fed'in bu hafta faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.



Rapor, 1 Ağustos’a yaklaşırken ABD'nin ticaret anlaşmaları ve ikinci çeyrek büyüme verilerinde gümrük vergilerinin etkilerinin yakından izlendiğini de vurguluyor.

TRUMP BASKISI ARTIYOR: POWELL İSTİFA MI EDECEK?

Fed’in aylardır izlediği ‘bekle-gör’ politikası, Beyaz Saray'dan gelen eleştirileri artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, faizlerin hâlâ indirilmemiş olmasından memnun değil. Fed Başkanı Jerome Powell’ı sert dille eleştiren Trump, Powell’ın görevini bırakması gerektiğini bile söyledi.

Geçtiğimiz hafta ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de Powell’ın istifasını istemişti. Karar anı yaklaşırken gözler Fed’in alacağı pozisyona çevrildi.

ENFLASYON YÜKSELİYOR AMA BEKLENTİLERİN İÇİNDE

Haziran ayında ABD'de enflasyon yüzde 2,7’ye çıkarak Şubat’tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu oran, Mayıs'taki yüzde 2,4’lük orana kıyasla artışa işaret etse de piyasa beklentilerine paralel. Artan enflasyon, faiz indirimine alan olmadığını gösteriyor. Ancak Beyaz Saray, ekonominin sağlıklı olduğunu ve faizlerin artık düşürülmesi gerektiğini savunuyor.

KARAR SADECE PİYASAYI DEĞİL, POWELL’IN KADERİNİ DE BELİRLEYEBİLİR

BlackRock’a göre, Temmuz 2025 toplantısında herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyor. Ancak bu karar sadece ekonomiyi değil, Fed Başkanı Jerome Powell’ın koltuğunu da etkileyebilir.