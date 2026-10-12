12 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: Gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları dikkat çekti

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Küresel ve ulusal hareketliliklerden etkilenen altın piyasası yaşadığı değer kayıpları nedeniyle yakından takip ediliyordu. Hafta sonunu sakin geçiren gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ise 12 Ekim 2026 Pazartesi sabahına yukarı yönlü hareket ile başladı.