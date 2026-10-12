12 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: Gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları dikkat çekti

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İstanbul
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Küresel ve ulusal hareketliliklerden etkilenen altın piyasası yaşadığı değer kayıpları nedeniyle yakından takip ediliyordu. Hafta sonunu sakin geçiren gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ise 12 Ekim 2026 Pazartesi sabahına yukarı yönlü hareket ile başladı.
12 Ekim 2026 Pazartesi sabahı gram altın yüzde 0,44 oranında değer kazanırken, çeyrek altında bu oran yüzde 0,32 ile sınırlı kaldı. 22 ayar bilezik ise sabah saatlerinde 6.046,80 TL’den işlem gördü. İşte haftanın ilk gününde altın fiyatlarına ilişkin tüm detaylar…
Alış: 4.203,05 dolar
Satış: 4.203,62 dolar
Alış: 6.046,80 TL
Satış: 6.286,90 TL
Alış: 43. 940,30 TL
Satış: 44.600,00 TL
Alış: 43.206 TL
Satış: 43.719 TL
Alış: 21.649,00 TL
Satış: 21.930,00 TL
Alış: 10.821,00 TL
Satış: 10.968,00 TL
Alış: 6.673,26 TL
Satış: 6.674,14 TL