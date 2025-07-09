1.2 milyon eleman aranıyor: En çok bu sektörlerde iş var!

İŞKUR'un yayımladığı istihdam verilerine göre ilk 6 ayda 759 bin kişi işe yerleştirildi. Açıklanan bu rakamlardan sonra en fazla eleman arayan sektörler belli oldu. İşte gençlerin meslek seçimlerini de etkileyecek, iş imkanının en çok olduğu sektörler...

İşkur yılın ilk 6 ayında 759 bin kişiyi işe yerleştirdi. Türkiye ekonomisi, istihdam yaratma potansiyelini koruyor. İşsizlik mayısta 0.2 puanlık düşüşle yüzde 8.4'e inerken, istihdam edilenlerin sayısı 100 bir kişi artarak 32.5 milyonu geçti.

AÇIK İŞ SAYISI 208 BİN'DEN FAZLA

İşKur'un dün açıkladığı haziran ayı raporuna göre, işe yerleştirilen kişi sayısı, bu yılın ilk yarısında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 759 bin 945'e çıktı. Haziranda işe yerleştirilenlerin sayısı ise yüzde 33.8 artarak 145 bin 900 oldu. Açık iş sayısı ise 1 milyon 195 bin 954 oldu. Açık iş sayısı haziranda yüzde 7.3 artarak 208 bin 109 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA AÇIK TURİZM SEKTÖRÜNDE

Açık iş sayısının en fazla görüldüğü sektör turizm ve otelcilik oldu. İş-Kur verilerine turizm ve otelcilikte 56 bin 668 eleman açığı bulunuyor. Açık iş sayısında ikinci sırada 47 bin 648 ile silahsız özel güvenlik görevlisi yer alıyor. Üçüncü sırada 26 bin 115 ile reyon görevlisi, dördüncü sırada 24 bin 156 ile güvenlik görevlisi, beşinci sırada 26 bin 760 ile garson bulunuyor.

SANAYİDE ELEMAN AÇIĞI VAR

Son dönemde sanayi sektörünün, "çalıştıracak elaman bulamıyoruz" söylemi İşKur'un rakamlarına da yansıdı. Sanayideki toplam elaman açığı 534 bin 613 olurken, açık iş sayısının en fazla olduğu sektör 419 bin 816 ile imalat oldu. İnşaatta da 99 bin 501 eleman açığı olduğu dikkat çekti. Hizmet sektöründeki açık iş sayısı 652 bin 950 olurken, idari ve destek hizmet faaliyetlerinde 200 bin 128 eleman aranıyor.

İŞTE İSTİHDAM KARNESİ

İşe yerleştirilen 759 bin kişiden 217 bin 796'sı imalatta istihdam edildi. Yılın ilk yarısında sanayide 296 bin 933, hizmet sektöründe ise 458 bin 75 kişi işe yerleştirildi. İdari ve destek hizmet faaliyetlerinde 164 bin 853, konaklama ve yiyecek hizmet faaliyetlerinde 100 bin 46, toptan ve perakende ticarette 93 bin 383 personel işe yerleştirildi. İşKur ilk altı ayda 472 bin 592 erkeği, 287 bin 353 kadını işe yerleştirdi. İşe yerleştirilenlerin 194 bin 720'si 20-24 yaş aralığında bulunuyor.