Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

13 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar, euro ve sterlin kurunda son dakika

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 07:29
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 07:31
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
13 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar, euro ve sterlin kurunda son dakika

Dolar, euro ve sterlin kuru, yaşanan son dakika gelişmeleri ile sık sık yön değiştiriyor. Bu kapsamda döviz kurları yeni haftaya yukarı yönlü hareket ile başlamıştı. Haftanın ikinci gününe gelindiğinde de piyasadan yeşil renkli sinyaller alındı. Günün ilk saatlerinde ise 13 Ekim 2026 döviz kurları tablosu netleşti. İşte dolar, euro ve sterlin kurunda son durumu gösteren veriler…

2
13 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar, euro ve sterlin kurunda son dakika

13 Ekim 2026 sabahında dolar yüzde 0,14, euro ise yüzde 0,29 oranında değer kazandı. İngiliz sterlininde ise yükseliş yüzde 0,08 ile sınırlı kaldı. FED faiz kararına ilişkin alınan sinyallerle hareketli günler geçiren döviz kurundaki son durum ise güncel verilerin paylaşılması ile belli oldu. İşte ayrıntılar…

3
13 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar, euro ve sterlin kurunda son dakika

13 EKİM 2026 DÖVİZ KURLARI

STERLİN NE KADAR?

Alış: 64,9284 TL

Satış: 65,2539 TL

4
13 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar, euro ve sterlin kurunda son dakika

EURO NE KADAR?

Alış: 55,1645 TL

Satış: 55,2204 TL

5
13 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar, euro ve sterlin kurunda son dakika

1 DOLAR KAÇ TL?

Alış: 49,3588 TL

Satış: 49,3704 TL

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.