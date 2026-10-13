13 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar, euro ve sterlin kurunda son dakika

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İstanbul
Dolar, euro ve sterlin kuru, yaşanan son dakika gelişmeleri ile sık sık yön değiştiriyor. Bu kapsamda döviz kurları yeni haftaya yukarı yönlü hareket ile başlamıştı. Haftanın ikinci gününe gelindiğinde de piyasadan yeşil renkli sinyaller alındı. Günün ilk saatlerinde ise 13 Ekim 2026 döviz kurları tablosu netleşti. İşte dolar, euro ve sterlin kurunda son durumu gösteren veriler…
13 Ekim 2026 sabahında dolar yüzde 0,14, euro ise yüzde 0,29 oranında değer kazandı. İngiliz sterlininde ise yükseliş yüzde 0,08 ile sınırlı kaldı. FED faiz kararına ilişkin alınan sinyallerle hareketli günler geçiren döviz kurundaki son durum ise güncel verilerin paylaşılması ile belli oldu. İşte ayrıntılar…
Alış: 64,9284 TL
Satış: 65,2539 TL
Alış: 55,1645 TL
Satış: 55,2204 TL
Alış: 49,3588 TL
Satış: 49,3704 TL