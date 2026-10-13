13 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar, euro ve sterlin kurunda son dakika

Dolar, euro ve sterlin kuru, yaşanan son dakika gelişmeleri ile sık sık yön değiştiriyor. Bu kapsamda döviz kurları yeni haftaya yukarı yönlü hareket ile başlamıştı. Haftanın ikinci gününe gelindiğinde de piyasadan yeşil renkli sinyaller alındı. Günün ilk saatlerinde ise 13 Ekim 2026 döviz kurları tablosu netleşti. İşte dolar, euro ve sterlin kurunda son durumu gösteren veriler…