1,3 milyar dolarlık borç dev markayı borsadan sildi

ABD merkezli restoran grubu FAT Brands, iflas başvurusunun ardından bir darbe daha aldı. Şirket, Amerikan borsası Nasdaq’tan çıkarılıyor. Nasdaq yönetimi, FAT Brands hisselerinde işlemlerin 4 Şubat itibarıyla durdurulacağını bildirdi.
Dünya genelinde 2 bin 200’den fazla restoranı yöneten franchising şirketi, kararı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimle doğruladı. Açıklamada, iflas süreci, bozulan özkaynak yapısı ve listeleme koşullarının sürdürülebilirliğine dair belirsizliklerin bu sonuca yol açtığı vurgulandı.
Nasdaq’ın hafta ortasında gönderdiği resmi yazıda da şirketin mali durumunun borsa kriterleriyle örtüşmediğine dikkat çekildi. FAT Brands yönetimi ise karara itiraz etmeyeceğini duyurdu.
Nasdaq’tan çıkarılmanın ardından FAT Brands hisselerinin, OTC Markets Group bünyesindeki Pink Limited Market’te işlem görmesi bekleniyor. Yatırımcıların “pembe tahta” olarak bildiği bu piyasada şeffaflık ve likidite oldukça sınırlı. Bu da hisseler için ek satış baskısı ve sert fiyat dalgalanmaları riskini artırıyor.
Aslında uyarılar yeni değildi. FAT Brands, hisselerinin en az 30 iş günü boyunca 1 doların altında kaldığını daha önce kabul etmişti. Buna ek olarak, A sınıfı hisselerin piyasa değeri 35 milyon doların, B sınıfı hisselerin piyasa değeri ise 1 milyon doların altına düşmüştü. Yani kotasyon kuralları birden fazla başlıkta ihlal edilmişti.
Şirket, yıllar içinde izlediği agresif satın alma stratejisinin sonucu olarak oluşan 1,3 milyar doları aşan borcunu yeniden yapılandırmak amacıyla iflas korumasına başvurdu.