1,3 milyar dolarlık borç dev markayı borsadan sildi

1 DOLAR SINIRI ÇOKTAN AŞILMIŞTI

Aslında uyarılar yeni değildi. FAT Brands, hisselerinin en az 30 iş günü boyunca 1 doların altında kaldığını daha önce kabul etmişti. Buna ek olarak, A sınıfı hisselerin piyasa değeri 35 milyon doların, B sınıfı hisselerin piyasa değeri ise 1 milyon doların altına düşmüştü. Yani kotasyon kuralları birden fazla başlıkta ihlal edilmişti.