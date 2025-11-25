Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

130 milyon gelir garanti! Adalet Bakanlığı 8 noter arıyor: Başvurular başladı

Kasım 25, 2025 09:38
1
noter

Türkiye'de görev yapan sekiz noterin görevi yaş haddinden dolayı sona eriyor. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, yaş haddinden dolayı boşalacak olan noterleri açıkladı ve taliplilerin başvuru yapmalarını istedi.
 

2
noter adalet bakanlığı

130 MİLYON LİRA GELİR

NTV'nin haberine göre Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve 2024 yılı gayrisafi gelirleri 129 milyon lirayı aşan sekiz noterin görevi yaş haddinden dolayı sona eriyor. Bu noterlerin 2025 yılı gelirleri yeniden değerleme oranlarına göre tahminen 170 milyon liraya yaklaştı.
 

3
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Büyükçekmece Altıncı Noterliği, Beyoğlu Yirminci Noterliği, Beyoğlu Otuzbeşinci Noterliği, İskenderun Birinci Noterliği, İstanbul Otuzdokuzuncu Noterliği, Şanlıurfa Beşinci Noterliği, Soma İkinci Noterliği, Yalova İkinci Noterliği'ne talip olacak olanların başvurularını bekliyor.
 

4
noter

BAŞVURULAR BAŞLADI

Yılbaşından itibaren yeni noterlerin göreve başlaması için başvurular açıldı. Noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekiyor. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacak. 

5
noter

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacak.
 

6
noter

Adalet Bakanlığı, Erzurum'a noter bulamıyor. Erzurum Yedinci Noterliği için açılan beşinci ilan da Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak bu noterliğe talip bulunamadı.
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.