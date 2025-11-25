130 milyon gelir garanti! Adalet Bakanlığı 8 noter arıyor: Başvurular başladı

BAŞVURULAR BAŞLADI

Yılbaşından itibaren yeni noterlerin göreve başlaması için başvurular açıldı. Noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekiyor. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacak.