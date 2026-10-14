14 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar, euro ve sterlin kuru güne hareketli başladı

Dolar, euro ve sterlin kurundaki anlık gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki hareketlilikten etkilenen döviz kurları sık sık yön değişikliği yaşarken, ekonomi gündeminden hiç düşmüyor. 14 Ekim 2026 döviz kurları listesi de günün ilk saatlerinde belli olurken, günün en çok merak edilen konularından biri oldu.