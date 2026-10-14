14 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar, euro ve sterlin kuru güne hareketli başladı

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İstanbul
Döviz kurları 14 Ekim 2026 Çarşamba sabahına hareketli başladı. Euro ve sterlin yüzde 0,15 oranında yükseliş gösterirken, dolarda bu oran yüzde 0,04 olarak ölçüldü. Son yaşanan değişikliklerle sterlin kuru alış fiyatı 65.2500 TL oldu. İşte güncel döviz kurundan son rakamlar…
Dolar, euro ve sterlin kurundaki anlık gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki hareketlilikten etkilenen döviz kurları sık sık yön değişikliği yaşarken, ekonomi gündeminden hiç düşmüyor. 14 Ekim 2026 döviz kurları listesi de günün ilk saatlerinde belli olurken, günün en çok merak edilen konularından biri oldu.
Alış: 65,2500 TL
Satış: 65,5771 TL
Alış: 55,3702 TL
Satış: 55,4314 TL
Alış: 49,3778 TL
Satış: 49,4008 TL