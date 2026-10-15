15 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın piyasasında çöküş sonrası ilk veriler geldi: Gram altın yükselişe geçti, çeyrek geriledi

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İstanbul
Altın fiyatları, dün açıklanan ABD enflasyon verileri nedeniyle oldukça hareketli anlar yaşadı. Sabah saatlerinde ufak çaplı yükseliş gösteren altın piyasası öğlen saatlerinde deyim yerindeyse çakıldı. Dikkat çekici kayıpların yaşandığı piyasa 15 Ekim 2026 gününe ise yukarı yönlü hareketle başladı. Piyasalardan gelen ilk veriler, gram altın, çeyrek altın, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarının kayıpları telafi etmeye başladığını gösteriyor. İşte ayrıntılar…
Para piyasalarında dün yaşanan depremin ardından yatırımcının gözü 15 Ekim 2026 altın fiyatları listesine çevrildi. Yayınlanan verilere bakıldığında ise oldukça ilginç gelişmelerin yaşandığı görüldü. Çünkü gram altın fiyatı güne yüzde 1,13 oranında değer artışı ile başladı ve 6.586 TL seviyelerine ulaştı. Çeyrek altın ise tam tersi yönde hareket etti. Yüzde 1,39 oranındaki değer kaybının ardından 10.638 TL seviyelerine geriledi. İşte 15 Ekim altın fiyatları listesinin detayları…
Alış: 4.146,29 dolar
Satış: 4.146,82 dolar
Alış: 6.046,80 TL
Satış: 6.286,90 TL
Alış: 43.156,00 TL
Satış: 43.819,00 TL
Alış: 43.206,00 TL
Satış: 43.719,00 TL
Alış: 21.649,00 TL
Satış: 21.930,00 TL
Alış: 10.390,38 TL
Satış: 10.638,21 TL
Alış: 6.593,56 TL
Satış: 6.594,40 TL