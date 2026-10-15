15 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın piyasasında çöküş sonrası ilk veriler geldi: Gram altın yükselişe geçti, çeyrek geriledi

Para piyasalarında dün yaşanan depremin ardından yatırımcının gözü 15 Ekim 2026 altın fiyatları listesine çevrildi. Yayınlanan verilere bakıldığında ise oldukça ilginç gelişmelerin yaşandığı görüldü. Çünkü gram altın fiyatı güne yüzde 1,13 oranında değer artışı ile başladı ve 6.586 TL seviyelerine ulaştı. Çeyrek altın ise tam tersi yönde hareket etti. Yüzde 1,39 oranındaki değer kaybının ardından 10.638 TL seviyelerine geriledi. İşte 15 Ekim altın fiyatları listesinin detayları…