15 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu 2026! su dalgası maşa, para sayma makinesi, mini blender set ve dikey el süpürgesi geliyor...

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
A101 market 15 Ekim'de indirime girecek ürünler belli oldu. 15 Ekim perşembe günü A101 marketlerde onlarca ürün uygun fiyatları ile raflardaki yerini alacak. A101 aktüel kataloğunda ATV 449.990 TL'lik fiyatı en pahalı ürünü olarak yer alıyor. 15 Ekim tarihinde yüksek bütçeli ürünler arasında; Benzinli motosiklet 69.990 TL, Elektrikli moped 32.990 TL, 4 tekerlekli kasalı golf arabası 129.990 TL, Üç tekerlekli moped 49.990 TL fiyatları ile dikkat çekiyor. Öte yandan her hafta olduğu gibi bu hafta da A101'de televizyon çeşitleri ve beyaz eşyalar da yer alıyor. 65 ekran 4K UHD LED DOLBY ATMOS SMART TV 38.999 TL, 65 ekran FRAMLESS 4K UHD SMART TV 29.999 TL, 32 ekran WHALE OS 10 QLED TV 8.999 TL, Bulaşık makinesi 15.999 TL ve Buzdolabı 32.999 TL fiyatları ile satışa sunulacak ürünler arasında. Peki A101 markete 15 Ekimden itibaren hangi ürünler geliyor? İşte 15 Ekim 2026 A101 aktüel ürünleri ve fiyatları...
65 ekran 4K UHD LED DOLBY ATMOS SMART TV 38.999 TL
65 ekran FRAMLESS 4K UHD SMART TV 29.999 TL
32 ekran WHALE OS 10 QLED TV 8.999 TL
Gaming Set 999 TL
Telefon tutucu 399 TL
Bluetooth kulaklık 439 TL
Çamaşır makinesi 21.999 TL
Bulaşık makinesi 15.999 TL
Buzdolabı 32.999 TL
Tost/Izgara makinesi 2.299 TL
Çay makinesi 1.699 TL
Elektrikli ısıtıcı fan 799 TL
Mini Blender Set 1.599 TL
Akıllı Baskül 499 TL
Hızlı su dalgası maşası 899 TL
Tıraş makinesi 349 TL
Epilasyon aleti 899 TL
Koltuk ve Halı yıkama makinesi 4.299 TL
Dikey el süpürgesi 1.299 TL
4 başlıklı masaj aleti 699 TL
ATV 449.990 TL
Benzinli motosiklet 69.990 TL
Elektrikli moped 32.990 TL
4 tekerlekli kasalı golf arabası 129.990 TL
Üç tekerlekli moped 49.990 TL
Para sayma makinesi 4.699 TL
Elektronik para kasası 1.499 TL
Benzinli ve LPG'li jeneratör 10.999 TL
9 parça anahtar seti 249 TL
5 parça tornavida seti 349 TL
Plastik silikon tabancası 169 TL
Maskeleme bandı 45 TL
Akrilik silikonize bant 55 TL
Çift taraflı köpük bant 59,50 TL
Ahşap saplı çekiç 115 TL
Çatal başlı çekiç 229 TL
Ahşap saplı keser 189 TL
Lastik tokmak 229 TL
Metal maket bıçağı 159 TL
Saptak ıspatula 99,50 TL
Derz kazıma aparatı 89,50 TL
Şerit metre 149 TL
Pas sökücü sprey 129 TL
Motor temizleme spreyi 155 TL
Kit yapıştırıcı 119 TL
Akrilik silikonize mastik 89,50 TL
Slikon kartuş 109 TL
Cırt kelepçe 50'li 79,50 TL
Elektrikli çocuk motosikleti 17.990 TL
Zemin süpürcü 5.990 TL
Akülü çivi ve zımba tabancası 1.099 TL
Darbeli matkap 1.299 TL
Çift akülü vidalama matkap 1.399 TL
Avuç taşlama 1.299 TL
Lehim havya setri 369 TL
Dekupaj testere 999 TL
Multimetre 249 TL
Şarjlı vidalama 1.099 TL
Takım çantası 249 TL
Şarjlı testere 1.699 TL
Düdüklü tencere 999 TL
Çelik Wok tava 699 TL
Tenecere/tava ve tabak düzenleyici 109 TL
Baston şemsiye 289 TL
Tek kişilik çarşaf 199 TL
Çift kişilik lastikli çarşaf 249 TL
Çift kişilik alez 399 TL
Tek kişilik alez 299 TL
Yastık alezi 99,50 TL