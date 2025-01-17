15 günlük sömestr tatili başladı: İstanbul’da şehirlerarası otobüs bileti fiyatları belli oldu!

17 Ocak 2025 20:18 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 20:23

Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasıyla yarıyıl heyecanı başladı. Tatilini yurt içi ya da yurt dışında geçirmek isteyen aileler, çocuklarla birlikte havalimanları ve otogarlara akın etti. Tatili fırsat bilen aileler, Bayrampaşa’daki Büyük İstanbul Otogarı'na akın etti. Bazı otobüs firmaları, yoğunluk nedeniyle ek seferler düzenlemek zorunda kaldı. İşte İstanbul’dan bazı illere bilet fiyatları…

Tüm Türkiye’de öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Bugün gerçekleşen karne töreninin ardından 2 hafta sürecek tatil​ başladı. Okullar 3 Şubat Pazartesi günü yeniden açılacak. İstanbul’dan memleketlerine gitmek isteyenlerin ise bilet​ arayışları devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda gün boyu yoğunluk oluştu. Yoğunluğun tatil boyunca sürmesi bekleniyor.

BİLET FİYATLARI DİKKAT ÇEKTİ

Milyonlarca öğrenci 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlayarak, karne heyecanı yaşadı. Henüz bilet bulamayanlar ise uçak ve otobüs bileti arayışını sürdürüyor. Özellikle yurdun doğusundaki illere sefer yapan firmaların bilet fiyatlarında dikkat çeken bir fiyat artışı görülmedi. Örneğin Muş iline otobüs biletlerinin 1400 TL, yurdun en doğusundaki illerden Van’a ise 1700 TL’den bilet satışı yapıldığı gözlendi.

Tgrthaber.com’un bilet fiyatlarından derlediği habere göre, İstanbul-İzmir seferlerinde ise zam görüldü. Ay başında 500-600 lira bandındaki otobüs biletlerinin 700-1000 TL arasında satıldığı gözlendi.

İllere göre bazı bilet satış fiyatları şöyle:

İstanbul-Ankara: 700-800 TL

İzmir-Antalya: 600-800 TL

İzmir-Mersin: 900-1000 TL

İstanbul-Adana: 1000 TL

İstanbul-Trabzon: 1400-1500 TL

Ankara-Diyarbakır: 1200 TL

Muğla-Ankara: 940 TL

Bursa-Kars: 1200 TL

İstanbul-Bayburt: 1500 TL

Eskişehir-Mardin: 1300-1400 TL

Ankara-Ağrı: 950-1100 TL

Samsun-İzmir: 1250 TL.

Öte yandan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, geçen yıl 448 bin 531 otobüs seferinin gerçekleştirildiği Büyük İstanbul​ Otogarı'ndan 20 milyon kişinin yolculuk yaptığını söyledi.