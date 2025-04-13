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 | Selahattin Demirel

Tarlada 15 TL'ye sattığı ürün markette 70 TL! Çiftçi isyan etti: "Aradaki farkı kim yiyor?"

Antalya'da çiftçiler domatesin hal fiyatlarının düşmesi nedeniyle mahsulünü dalında çürümeye terk etti. Domatesin üreticiden 15 TL'ye alındığını söyleyen çiftçi, "Marketlerde ise 70 TL'ye satılıyor. Aradaki farkı kim yiyor?" diyerek tepki gösterdi.

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Tarlada 15 TL'ye sattığı ürün markette 70 TL! Çiftçi isyan etti:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 14:28

Türkiye'nin en büyük örtü altı tarım merkezlerinden biri olan Antalya'nın Aksu ilçesinde domates üreticileri, düşük fiyatlar nedeniyle zarar yaşıyor. Aksu Yurtpınar Mahallesi'nde 5 dekar alanda üretim yapan 20 yıllık çiftçi Mustafa Güvendir, domateslerini maliyetin çok altında satmak zorunda kaldığını, bu nedenle ürününü hasat etmeyip dalında bıraktığını söyledi.

"MALİYETİNİ BİLE KARŞILAMIYOR"

Güvendir, sezon başında kilogram fiyatı 70 TL olan kokteyl domatesin şu an halde sadece 15 TL'ye satılabildiğini ve bu fiyatla maliyetini bile karşılayamadığını dile getirdi. Üretim maliyetinin en az 30-35 TL olduğunu belirten çiftçi, bir kilo naylon almak için kaç kilo domates satması gerektiğini hesaplayarak yaşadığı zorluğu gözler önüne serdi.

Tarlada 15 TL'ye sattığı ürün markette 70 TL! Çiftçi isyan etti: "Aradaki farkı kim yiyor?"

"BÖYLE BİR KRİZ İLK KEZ YAŞANIYOR"

"Bir kilo muşamba 100 lira. 15 TL'den domates satsam kaç kilo satmam lazım?" diyen Güvendir, domatesin dalında kaldığını, bir buçuk aydır hasat yapmadığını ifade etti. Domateslerini hale gönderdiğini ama ihracatçıların ilgisiz kaldığını, iç piyasada da fiyatların çok düşük olduğunu belirtti.
20 yıldır seracılık yaptığını vurgulayan Güvendir, ilk kez kokteyl domateste böyle bir kriz yaşadığını söyledi. Geleceğe dair umutsuzluğunu dile getiren çiftçi, "Ya bırakacağım çiftçiliği ya da başka bir geçim yolu arayacağım. Çünkü çocuğumun geleceğini düşünmek zorundayım" dedi.

Tarlada 15 TL'ye sattığı ürün markette 70 TL! Çiftçi isyan etti: "Aradaki farkı kim yiyor?"

"Domatesin maliyeti 35 TL, satış fiyatı 15 TL. Marketlerde ise 70 TL'ye satılıyor. Aradaki farkı kim yiyor?" diyerek tepki gösteren Güvendir, yetkililerden destek istedi. Üreticiye sahip çıkılmaması halinde sadece tarımın değil, ülke genelinde gıda güvenliğinin de tehdit altında kalacağını ifade ederek, "Bugün çiftçisini hor gören, yarınını zor görür" sözleriyle çağrısını yineledi.

ETİKETLER
#antalya
#tarım
#çiftçi
#zarar
#domates
#aksu
#Barışçıl protestolar
#fiyat düşüşü
#gıda güvenliği
#Üretim Maliyeti
#Ekonomi
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