15 yıldır işçi bulamıyor! Hatay’da 40 derecelik sıcaklıkta zorlu mesai

04 Temmuz 2024 09:03 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 09:03

Dünyada teknolojinin gelişmesi, iklim değişikliği bazı meslekler üzerinde olumsuz etkisini gösterdi. Türkiye’de de kaybolmaya yüz tutmuş birçok meslek var. Bazı mesleklerde özellikle genç eleman açığı bulunuyor.

ZORLAYICI VE KİRLİ ORTAMDA YAPILIYOR

Hava sıcaklığının iyiden iyiye kendini hissettirdiği Hatay'da sıcaklık gün içerisinde 40 dereceyi buluyor. Ateş başında çalışan meslek grupları da sıcak hava dolayısıyla zor günler geçiriyor. Antakya ilçesinde babadan kalma kalaycılık mesleğini devam ettiren 54 yaşındaki Hüseyin Doğan'ın, ateş başında zorlu mesaisi sürüyor. Kalaycı Doğan, mesleğin fiziksel olarak zorlayıcı ve kirli bir ortamda yapıldığından dolayı gençler tarafından tercih edilmediğini belirtiyor.

EN SON 15 YIL ÖNCE İŞÇİSİ VARDI

Kalaycılık mesleğinin artık talep görmediğini belirten Hüseyin Doğan, "Antakya'da son kalan birkaç kalaycıdan biriyim. Ortalama 40 yıldır kalaycılık yapıyorum. Bizim zanaat fizik yorgunluğu ve kirli olmasından dolayı ağır bir meslektir. Bu meslek artık talep görmüyor. Çalışma isteği olan gençlerimiz yok. En son 15 yıl önce bir işçim vardı ondan sonra işçi bulmak zor oldu. Mesleğimiz babadan kalmadır. İşlerimiz artık eskisi gibi yoğun değil çoğu günler ocağı yakmadığımız günler oluyor" dedi.