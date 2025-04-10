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 | İrem Çınar

15 yıllık tekstil firmasi iflas bayrağını çekti! Sektörde deprem

Kadın giyim kumaşında 15 yıllık tecrübesiyle tanınan Bursa merkezli Üstün Kumaş Tekstil, ekonomik darboğazı aşamayarak konkordato ilan etti. Şirketin 1 yıllık kesin mühlet alması sektörde geniş yankı uyandırdı.

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15 yıllık tekstil firmasi iflas bayrağını çekti! Sektörde deprem
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 14:49

2000’li yılların başında sektöre adım atan ve 2010 yılında kurumsallaşarak büyüme ivmesini artıran Üstün Kumaş Tekstil, uzun yıllardır jakar, ekose, kadife ve düz kumaş üretiminde hem yurt içi hem de uluslararası arenada önemli markalarla iş birliği yapan güçlü bir oyuncuydu. Ancak şirket, son dönemde küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki istikrarsızlık ve artan üretim maliyetleri nedeniyle ciddi finansal zorluklarla karşı karşıya kaldı.

15 yıllık tekstil firmasi iflas bayrağını çekti! Sektörde deprem

ÜRETİM DURDURULDU, HEDEF YENİDEN YAPILANMA

Konkordato Takip sisteminde yer alan bilgilere göre, Üstün Kumaş Tekstil için alınan kesin mühlet kararı, şirketin borçlarını yeniden yapılandırarak faaliyetlerine devam edebilmesinin önünü açıyor. Şirketin Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesislerinde ise şimdilik üretim durmuş durumda. Sektör uzmanları bu durumu sadece Üstün Kumaş Tekstil’in yaşadığı bir sıkıntı olarak değil, aynı zamanda Bursa tekstil sektörünün geneline yönelik bir alarm sinyali olarak yorumluyor.

15 yıllık tekstil firmasi iflas bayrağını çekti! Sektörde deprem

YOL HARİTASI: STRATEJİK ADIMLAR VE MÜZAKERELER

Önümüzdeki süreçte şirketin, alacaklılarla müzakere masasına oturarak borçların yapılandırılması yönünde adımlar atması bekleniyor. Uzmanlara göre bu sürecin şeffaf ve etkili bir şekilde yürütülmesi, şirketin toparlanması için kritik önem taşıyor. Yönetimin alacağı stratejik kararlar, Üstün Kumaş Tekstil’in geleceğini belirleyecek temel etkenler arasında yer alıyor.

15 yıllık tekstil firmasi iflas bayrağını çekti! Sektörde deprem

TÜM SEKTÖRÜ İLGİLENDİREN BİR DÖNEMEÇ

Bursa’nın tekstil sektöründeki köklü markalarından biri olan Üstün Kumaş Tekstil’in karşı karşıya olduğu bu durum, sadece şirket çalışanlarını değil, aynı zamanda Türk tekstil sanayisinin bütününü etkileyebilecek bir süreci ifade ediyor. Bu nedenle atılacak her adım, sektörün geneli açısından da belirleyici olabilir. Uzmanlar, bu kritik dönemin yalnızca bir krizi değil, aynı zamanda yeniden yapılanma ve güçlenme fırsatını da beraberinde getirebileceğini vurguluyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Tekstil sektörleri nelerdir?
Her iki sektör genel itibariyle elyaf, iplik, dokuma, örme, dokusuz yüzey, boya-terbiye, hazırgiyim ve konfeksiyon alt sektörlerinden oluşmaktadır.
ETİKETLER
#konkordato
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#tekstil fabrikası
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#Tekstil Makineleri
#Ekonomi
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