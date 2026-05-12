'150 bin liralık iş' için yeni formül! İşbaşı yapmaya başladılar.. Sırada diğer iller var

Dönem dönem haberlere de konu olan aylık 70- 150 bin lira arasında değişen ücretlere karşı çoban bulamayan üreticiler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinesinde Erzincan’a Afganistan’dan çoban getirildi. 

Afgan çobanlar asgari ücretle göreve başladı. Türkiye’de ilk kez uygulanan bu sistemin diğer illerde de uygulanması bekleniyor.

İşte detaylar ve tüm ayrıntılar...

Erzincan’da hayvancılık sektöründe yaşanan çoban sorununa çözüm amacıyla Afganistan’dan getirilen çobanlar, asgari ücret karşılığında işletmelerde çalışmaya başladı.
 

Kentte küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilerin uzun süredir çoban bulmakta güçlük yaşadığı, son yıllarda aylık 70 bin lira ile 150 bin lira arasında değişen ücretlerin ise üreticileri ekonomik açıdan zorladığı belirtildi.
 

Sorunun çözümü için Efraim Beydili ve Muzaffer Güzer’in girişimleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürüttüğü süreç kapsamında Afganistan’dan iş gücü temin edildi.
 

Uygulama kapsamında Erzincan’a gelen Afganistan uyruklu Muhammed Omar, İŞKUR üzerinden sigorta işlemlerinin tamamlanmasının ardından sürü sahibi Serhat Elçi ile sözleşme imzalayarak görevine başladı.
 

Üreticiler, yüksek maliyetler nedeniyle uzun süredir çoban bulmakta sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, uygulamanın sektördeki iş gücü sorununa çözüm olmasını beklediklerini dile getirdi.
 

Hayvancılık sektöründe dikkat çeken uygulamanın ilerleyen süreçte farklı illerde de yaygınlaşabileceği değerlendiriliyor.

Hayvancılık sektöründe çalışacak nitelikli iş gücünün azalması, şehirleşmenin artmasıyla birlikte geleneksel mesleklerden biri olan çobanlığa olan ilgi son yıllar azaldı. Aylık 70 bin lira alan yeme, içme, barınma ve kıyafeti üretici tarafından karşılansa da çobanlık yine talep görmedi. Artık genç nesiller tarafından tercih edilmediği için çoban bulamamaktan yakınan üreticiler, çobanın artık değerinde olduğunu ifade etti.
 

