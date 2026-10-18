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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 09:52

150 TL'lik serpme kahvaltı! Sosyal medyada gündem oldu, duyan gidiyor

Piyasada serpme kahvaltı fiyatları alıp başını gitmişken, Erzurum'dan gelen bir haber sosyal medyayı salladı. Yakutiye ilçesinde bir esnafın kişi başı sadece 150 TL'ye sunduğu 11 çeşit serpme kahvaltı, kısa sürede viral oldu. Fiyatı duyan vatandaşlar ve öğrenciler işletmeye akın ederken, çevre illerden bile müşteri gelmeye başladı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 09:52

'un ilçesinde esnaf Nasır Dikilitaş'ın kişi başı 150 TL'den sunduğu serpme kahvaltı kampanyası, sosyal medyada paylaşılmasının ardından ilgi gördü. Piyasadaki kahvaltı fiyatlarının altında sunulan 11 çeşitlik menüyü merak eden vatandaşlar, işletmeye gelerek kahvaltıyı tattı.

Yakutiye ilçesinde Celal Akın İlköğretim Okulu yakınlarında hizmet veren kahvaltı salonunda beyaz peynir, kaşar peyniri, Erzurum'un yöresel lezzetlerinden göğermiş peyniri, haşlanmış yumurta, bal, salam, helva, zeytin çeşitleri, domates, salatalık ve somun ekmek ile çaydan oluşan serpme kahvaltı, kişi başı 150 TL'ye sunuluyor. İşletmeyi Nasır Dikilitaş, eşi ve kardeşi birlikte çalıştırıyor. 

150 TL'lik serpme kahvaltı! Sosyal medyada gündem oldu, duyan gidiyor

'HERKES YESİN DİYE 150 TL'YE KAHVALTI' 

Farklı sektörlerde işletmecilik yaptıktan sonra kahvaltı sektörüne yöneldiğini belirten Nasır Dikilitaş, "Erzurum'da 350-400 TL kahvaltılar. Farklı bir şey yapalım dedik. Sosyal medyada paylaştık, tutuldu. Gelen misafirlerimiz var. 11 çeşit menümüz 150 TL'ye. Erzurum'da küçük bardak 15 liraya. Gidiyorsun, bir yerde oturuyorsun, çay, simit alıyorsun, kahvaltı yapmak için 75-80 lira ödüyorsun. Şimdi ben 150 liraya veriyorum, inan ki kazancım yok. Sadece sürümden, kazanmak istiyorum. Burası daha dolu oluyor aslında bugün hava yağışlı olduğundan ara sıra işimiz oldu. Allah'a şükürler olsun, verdiğine şükürler olsun. Herkes yesin diye 150 TL'ye kahvaltı" ifadelerini kullandı. 

150 TL'lik serpme kahvaltı! Sosyal medyada gündem oldu, duyan gidiyor

'HEM ÖĞRENCİ DOSTU HEM DE EKONOMİYE BİR KATKI' 

İşletmeyi 'da görerek denemek için geldiğini söyleyen müşteri Furkan Abak, "İnanmadım daha doğrusu. Gelip kendi gözlerimle görmek istedim. Bugün de buraya geldik. Çeşitlerin bol olması, güler yüzlü insanların olması bizi cezbetti açıkçası. Vallahi yani bulunmaz bir nimet Erzurum'da. Zaten olması gereken bir şey bence. Onlardan da teşekkür ediyorum. Hem öğrenci dostu, hem de ekonomiye bir katkı sağlamışlar. Güzel bir şey bence" diye konuştu. 

150 TL'lik serpme kahvaltı! Sosyal medyada gündem oldu, duyan gidiyor

'SOSYAL MEDYADAN GÖRDÜK' 

Ağrı'dan hastane işleri için Erzurum'a geldiklerini ifade eden Caner Yüce ise, "Kahvaltıyı biz sosyal medyadan gördük, bayağı hoşumuza gitti. Ben de arkadaşıma attım. Zaten hastanede işimiz bittikten sonra buraya geldik. Yani oradaki videodaki sıcaklığı çok hoşumuza gitti. Biz onun için geldik. Gerçekten ellerine de sağlık, çok da güzel olmuş" dedi.

ETİKETLER
#ınstagram
#Erzurum
#Serpme Kahvaltı
#yakutiye
#Nasır Dikilitaş
#Ekonomi
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