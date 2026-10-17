16 Ekim 2026 altın fiyatları | Altında toparlanma kısa sürdü, ibre aşağı döndü

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İstanbul
Altın piyasasında değer kaybı sürüyor. ABD enflasyon verilerinin ardından sarsılan altında kısa süren toparlanmanın ardından ibre yeniden aşağı döndü. İşte gram altın, çeyrek altın fiyatlarında son durum...
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 42.795 TL
Satış: 43.117 TL
TAM ALTIN
Alış: 42.468 TL
Satış: 43.305 TL
YARIM ALTIN
Alış: 21.453 TL
Satış: 21.621 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.727 TL
Satış: 10.814 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.633,00 TL
Satış: 6.632,02 TL