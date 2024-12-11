17 lastik devine soruşturma başlatıldı!

11 Aralık 2024 14:09 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 14:25

Rekabet Kurulu, lastik üretimi ve dağıtımında faaliyet gösteren 17 büyük firma hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmaya dahil edilenler arasında Brisa, Michelin ve Goodyear gibi sektörde öne çıkan markalar yer alıyor.

Rekabet Kurumu​, lastik sektörüne yönelik dikkat çeken bir karara imza attı. Kurumun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, lastik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin rekabet kurallarını ihlal ettiği iddialarına ilişkin yürütülen ön araştırma tamamlandı.

17 LASTİK FİRMASINA SORUŞTURMA​ AÇILDI

İddialar arasında, rakip şirketler arasında rekabete duyarlı bilgilerin paylaşılması, rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar yapılması, yeniden satış fiyatlarının belirlenmesi, bayiler arasında bölge ve müşteri paylaşımı gibi uygulamalar yer aldı. Ayrıca, münhasırlık anlaşmaları yapılması ve bayilere rekabet etmeme yükümlülüğünün getirilmesi gibi hususlar da soruşturma kapsamına alındı. Rekabet Kurulu, ön araştırma sırasında elde edilen bilgi ve belgeleri inceleyerek, bulguların ciddi ve yeterli olduğuna karar verdi. Bu doğrultuda, 17 lastik firması hakkında soruşturma açıldı.

SORUŞTURMA AÇILAN FİRMALAR

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ, Michelin Lastikleri Ticaret AŞ, Otomotiv Lastikleri Tevzi AŞ, Abdulkadir Özcan Otom. Lastik. San. Tic. AŞ, Pirelli Otomobil Lastikleri AŞ, Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler AŞ, Goodyear Lastikleri Türk AŞ, Hankook Lastikleri AŞ, Özcanlar Lastik San. ve Tic. Ltd. Şti, Kardeşler Ulaşım Jant Mot. Araçlar Servis Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti, Aydın Lastik Sat. Ser. Hiz. Ltd. Şti, Abdullah Özdoğan Tic. Ot. Petrol İnş. Mak. San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti, Prolas Otom. Nak. Hırdavat San. ve Tic. Ltd. Şti, Modül Lastik Otomotiv Ticaret AŞ, Cengizler Oto Lastik Pazarlama İnşaat Turizm Nakliyat Tekstil Emlak İthalat ve İhracat Sanayi Tic. Ltd. Şti, Gürlas Oto Lastik San. Tic. Ltd. Şti ile Tatko Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.

Söz konusu 17 teşebbüs, otomotiv lastiği sektöründe üretici, distribütör ve bayi olarak faaliyet gösteriyor. Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.