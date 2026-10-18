18 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar ve Euro ne kadar?

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İstanbul
Döviz piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar pazar günü piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve Sterlin ne kadar? İşte 18 Ekim 2026 güncel döviz kurları...
1 DOLAR KAÇ TL?
Alış: 49,4782 TL
Satış: 49,5524 TL
EURO NE KADAR?
Alış: 55,6558 TL
Satış: 55,7660 TL
STERLİN NE KADAR?
Alış: 66,0003 TL
Satış: 66,1467 TL