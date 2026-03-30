18–25 yaş arası gençlere devletten her ay 28 bin 75 TL! Başvuru şartları belli oldu

18–25 yaş arası gençlere devletten her ay 28 bin 75 TL! Başvuru şartları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu yeni programla, 18-25 yaş arası gençlerin 28 bin 75 TL tutarındaki maaşını 6 ay boyunca devlet üstleniyor. Toplamda 750 bin genci iş hayatına kazandırmayı hedefleyen 215,8 milyar liralık bu dev projede, istihdam süresi 18 aya kadar uzatılabilecek. 

Peki, bu destekten faydalanmak için hangi şartlar aranıyor ve başvurular nereden yapılacak? 

İşte Sabah gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberinden öne çıkan detaylar...

"Hükümet gençlerin istihdama katılımını artırmaya yönelik 37 ayrı hizmet ve programı devreye aldı. Eğitim, deneyim kazanımı, danışmanlık, istihdam teşvikleri ve özel hedef gruplara yönelik destekleri kapsayan bu hizmetler arasında: "İşgücü Piyasası Araştırmaları, İş ve Meslek Danışmanlığı, Kariyer Rehberliği, Engelli İş Koçluğu, İş Arama Becerileri Eğitimleri, İş Kulüpleri" gibi başlıklar bulunuyor. 

2025 yılında gençlere yönelik programlar için toplam yaklaşık 30.2 milyar TL kaynak kullanıldı. Gençlerin istihdama katılımı arttırmak için 2026 yılında toplam 128.7 milyar TL harcama yapılacak. 2026–2028 döneminde genç istihdamını desteklemek üzere toplam 445.1 milyar TL yani 9 bakanlığın bütçesi kadar kaynak tahsis edilecek.

MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026 yılı başında "Genç İstihdam Hamlesi" kapsamında açıkladığı "İşe İlk Adım Programı" için AK Parti Grup yönetimi, bakanlıklar ve bürokrasi üst üste toplantı gerçekleştiriliyor. Genç işsizlerin istihdamını da içeren düzenlemeler mali torba yasa teklifi içinde yer alacak. Teklifin bu hafta sonuna doğru Meclis'e sunulması bekleniyor.

PROGRAMIN HEDEFİ NE?

Gençlerin ilk iş deneyimine erişimi kolaylaştırılmak, istihdama kalıcı biçimde katılımları desteklenecek. İşverenlere sunulan ücret desteği sayesinde, genç istihdamının önündeki mali engeller azaltılacak, gençlerin işgücü piyasasına daha hızlı dâhil olması sağlanacak.

DEVLET DESTEĞİ NE KADAR SÜRECEK?

Gençlerin ilk işe girişlerinde ücret ve sigorta primlerinin net asgari ücrete karşılık gelen kısmı, yani 28 bin 75 TL altı ay süreyle devlet tarafından karşılanacak.

Destek süresi altı aya kadar uygulanacak. Gençlerin işgücü piyasasına erken yaşta girişlerinin desteklenmesi ve ilave istihdam yoluyla istihdamlarının artırılması sağlanacak.

 

18 AYA KADAR UZAYABİLİYOR 

Maaş desteği, ödeme şartlarının değişmesiyle 6 aydan itibaren 18 aya kadar çıkarılabilecek. Her sigortalı için asgari ücretin yarısını geçmemek üzere ücret desteği ve asgari ücret üzerinden hesaplanan prim desteğinin yarısının karşılanması halinde programdan yararlandırılması süresi 18 aya kadar uzatılabilecek.

 

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Programda yararlanmak için 18-25 yaş arasında bulunmak ilk şart olacak. Ayrıca İŞKUR'da kaydı bulunma şartı aranacak. Uzun vadeli sigorta kollarından 90 günden fazla sigortalılığı ve yüksek öğretim öğrencisi olmamak şartları gözetilecek. Yabancılar ve yurt dışında çalışanlar başvuru yapamayacak.

Gençlerin işe ilk giriş adımını daha güçlü ve sürdürülebilir atabilmesi için İŞKUR tarafından özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilecek.

İşe İlk Adım Programı'nda ücret sübvansiyonu için üç yılda 215.8 milyar TL'lik kaynak öngörüldü.

 

 

Bu yıl 250 bin gencin ilk kez işe yerleştirilmesi planlanırken, 2028 yılına kadar 750 bin gence ulaşması hesaplanıyor. Bu uygulama ile hem gençlerin iş deneyimi kazanması hem de özel sektörün nitelikli genç işgücüne daha kolay erişmesi hayata geçirilecek.

HANGİ SEKTÖRLER ÖNCELİKLİ?

Genç işsizliğin yapısal etkilerini azaltmaya yönelik güçlü bir geçiş mekanizması sunulacak. İşe ilk adım uygulaması, gençlerin çalışma hayatına sağlam bir başlangıç yapmasını destekleyen, ilk işi kalıcı istihdama dönüştürmeyi hedefleyen önemli bir istihdam aracı olacak. Program kapsamında yaplıacak desteklerde imalat sektörü başta olmak üzere emek yoğun işyerlerine öncelik verilecek.

Her sigortalı için asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta prim giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. 2025 yıl sonu itibarıyla gelir fazlası dahil Fon varlığı yaklaşık 628.5 milyar TL'ye ulaştı. 2026 yılında Fonun 151 milyar lira gelir fazlası vereceği hesaplanıyor.

