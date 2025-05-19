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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

19 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları ve döviz Kurları! Gram Altın, çeyrek altın ve dolar ne kadar?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla altın ve döviz piyasalarında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın ve dolar kuru başta olmak üzere güncel fiyatlar merak konusu. Peki, bugün altın ve döviz kurlarında son durum ne? İşte piyasalardan son durum...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 07:06
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 07:12

Altın ve döviz piyasaları, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde. Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları ve döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Peki, bugün altın ve döviz kurlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Dolar kuru kaç TL? İşte 19 Mayıs 2025 altın fiyatları ve döviz kurları...

19 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları ve döviz Kurları! Gram Altın, çeyrek altın ve dolar ne kadar?

19 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.015,91 TL

Satış 4.016,39 TL

19 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları ve döviz Kurları! Gram Altın, çeyrek altın ve dolar ne kadar?

19 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.695,00 TL

Satış 6.737,00 TL

19 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları ve döviz Kurları! Gram Altın, çeyrek altın ve dolar ne kadar?

19 MAYIS 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 13.390,00 TL

Satış 13.473,00 TL

19 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları ve döviz Kurları! Gram Altın, çeyrek altın ve dolar ne kadar?

19 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 26.697,00 TL

Satış 26.864,00 TL

19 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları ve döviz Kurları! Gram Altın, çeyrek altın ve dolar ne kadar?

19 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYAT

Alış 3.209,67 dolar

Satış 3.210,08 dolar

19 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları ve döviz Kurları! Gram Altın, çeyrek altın ve dolar ne kadar?
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19 MAYIS 2025 PAZAR DÖVİZ KURLARI

ABD Doları (USD): Alış: 38,84 TL, Satış: 38,88 TL

19 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları ve döviz Kurları! Gram Altın, çeyrek altın ve dolar ne kadar?

Euro (EUR): Alış: 43,45 TL, Satış: 43,53 TL

19 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları ve döviz Kurları! Gram Altın, çeyrek altın ve dolar ne kadar?

Sterlin (GBP): Alış: 51,65 TL, Satış: 51,79 TL

19 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları ve döviz Kurları! Gram Altın, çeyrek altın ve dolar ne kadar?

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