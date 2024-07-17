1998, 2000, 2003, 2005 ve 2009 girişliler için erken emeklilikte 5 farklı yol! Hayaller gerçek olabilir

17 Temmuz 2024 14:07 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 14:08

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Emeklilik, birçok kişi için iş hayatının getirdiği stresi geride bırakma ve daha rahat bir yaşam sürme fırsatı demek. Özellikle 40-50’li yaşlarında emekli olamayacak ve 9.00-6.00 çalışma saatlerinin içine sıkışmış milyonlarca vatandaş erken emeklilik yolu arıyor.

Özgürlüğün ve kendinize vakit ayırmanın tadını çıkaracağınız emeklilik günleri çok uzak olmayabilir. SGK başlangıç yıl, prim, gün tablosu çıkararak 1998 2000 2003 2005 2009 girişliler içine erken emeklilik yollarını açıkladı.

EN KISA YOLDAN NASIL EMEKLİ OLABİLİRİM?

Uzun yıllar çalıştıktan sonra emeklilik hayali kuranlar ve çeşitli özel durumlardan dolayı erken emekli olmanın yollarını arayanlar için müjde geldi.

SGK başlangıç yıl, prim, gün tablosu ile 1998, 2000, 2003, 2005 ve 2009 girişliler için erken emeklilik yollarını duyurdu.

ERKEN EMEKLİLİĞİN 5 YOLU

Emekli olmak için her çalışanın yerine getirmesi gereken şartlar bulunuyor.

Bu koşulların yerine getirilmesi ile doğan emeklilik hakkı kimi özel durum ve koşullar ile erken yaşanabilir.

İşte belirli bir hizmet yılının ardından ya da yaş haddinden dolayı çalışmanın bırakılacağı o 5 farklı yol;

1- Yüzde 60 raporla malulen emekli olma

5754 sayılı Kanun'un 14. maddesine göre sağlık sorunları nedeniyle çalışamayacak durumda olanlar emekli olabilir.

En az 1800 gün prim ödemesi yapılmalıdır. Ayrıca çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmiş olmak gerekir. Bu şartları taşıyanlar yaş şartı aranmaksızın malulen emeklilik hakkından yararlanabiliyor.

2- Ağır mesleği olanların kazancı erken emeklilik

Ağır işlerde çalışanlara yıpranma payı avantajı sunuluyor. Ağır işlerde çalışanlar her yıl için emekliliklerine 60 ila 90 gün eklerken bazı meslekler ise 180 gün ekstra yıpranma hakkı kazanıyor. Bu tarz iş kollarında çalışan ve erken yaşta emekli olabilir.

Yıpranma payı sayesinde ek prim kazanarak daha erken emeklilik hakkı elde edilir.

3- Engelli Bireyler İçin Emeklilik Hakkı

Engelli bireyler kaç gün primle emekli olur?

Engelliler için en erken emeklilik tarihi 15 yıldır. Yüzde 60 ve üzeri engelliler, 15 yıllık sigortalıysa ve 3600 ila 3960 prim gününü (sigortalı olduğu tarihe göre değişiklik gösterebilir) doldurmuşsa emekliliğe hak kazanır.

Emeklilik sonrası engelli maaşları kesintisiz olarak verilir.

4. Prim günü dolana erken emeklilik

Kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartını yerine getiren ve en az 15 yıl sigortalılık süresi ile 3600 gün prim ödemiş olanlara kısmi emeklilikten yararlanıyor.

Bu şart 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için geçerli oluyor.

5. Engelli çocuğu bulunan annelere özel prim avantajı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 28'inci maddesi uyarınca başkasının bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan annelerin erken emeklilik hakkı bulunuyor.

Emeklilik şartlarını özel durumlarından dolayı sağlayamayan çalışanlar, erken emeklilik yolunu açan bu uygulamalar ile erken emekli olma fırsatı yakalayabilir.

Erken emekli olmanın şartları çalışılan yıla, çalışılan kuruma, emekliliğin bağlı olduğu kuruma, kıdeme ve çeşitli özel durumlara göre değişir.

Emekliliğe hak kazanan adaylar Sosyal Güvenlik Kurumu ya da e-devlet üzerinden emeklilik başvuru formu doldurarak emeklilik talebinde bulunur. Ardından uygun şartlar sağlanmışsa 15 gün ile 3 ay arası bir sürede erken emeklilik başvurusu kabul edilir.