2 bakanlık ortak çalışıyor! Yerel güç, ulusal kalkınma: Yatırım teşvik sistemi yolda

20 Ocak 2025 11:23 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 11:32

Ocak ayında tamamlanması beklenen yeni teşvik sistemi, illerin ekonomik potansiyelini ortaya çıkararak kırsal ekonomiyi endüstriyel üretimle buluşturmayı hedefliyor. Bölge-sektör ve il-ürün odaklı politikalarla yerelden ulusala güçlü bir kalkınma modeli tasarlanıyor. Yeni sistemin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerel kalkınmayı desteklemeyi hedefleyen yeni yatırım teşvik sistemi üzerindeki çalışmalarını tamamlamak üzere. Bakanlık, özel sektör dahil tüm ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler doğrultusunda şekillendirdiği bu kapsamlı sistemi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı​ ile yürüttüğü ortak çalışmalarla son aşamaya getirdi. Yeni teşvik sistemi, Ocak ayında nihai halini alarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ REFORM NİTELİĞİ TAŞIYOR

2025 ajandasında reform niteliği taşıyan bu yeni sistem, mevcut yatırım teşvik modeline geniş çaplı bir revizyon getirecek. Sistem, detaylı etki analizleriyle oluşturulurken, verimli sonuçlar elde edilen alanların daha da güçlendirilmesi ve etkisiz desteklerin sistemden çıkarılması hedefleniyor.

Yeni model, şehir ve bölgelerin ekonomik potansiyelini harekete geçirmeye odaklanıyor. Yerel kalkınmayı esas alan “şehir-ürün”, “şehir-sektör” ve “bölge-sektör” eşleşmelerine dayanan bir yaklaşım benimsenirken, her şehrin özgün kaynakları, lojistik avantajları ve pazar imkanları dikkate alınarak özel destek mekanizmaları oluşturulacak. Özellikle kırsal ekonominin endüstriyel üretimle entegre edilmesini sağlayacak adımlar da bu sistemin önemli bir parçasını oluşturuyor.