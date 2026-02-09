2. el araba fiyatları arttı mı daha yükselecek mi? Araba alıp satacaklar dikkat

Otomobil piyasasında 2026 yılı, alışılmışın dışında gelişmelerle başladı.

Araç sahibi olmak isteyenler veya aracını yenilemeyi planlayanlar için 2. el araba fiyatları arttı mı ve fiyatlar daha da yükselecek mi soruları gündemin üst sırasına yerleşti.

Özellikle 6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasının sona ermesi ve faiz oranlarındaki gerileme sinyalleri, piyasadaki dengeleri değiştirdi.

Ancak sıfır araç kampanyaları, döviz kuru ve ekonomik gelişmeler de fiyatların yönünü belirleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

2. EL ARABA FİYATLARI ARTTI MI?

Sektör verilerine göre 2025 yılında sıfır ve ikinci el araç satışları toplamda yaklaşık 10,5 milyon adede çıktı.

Bu yoğun talep ortamı, ikinci el araç fiyatlarının belirli seviyelerde kalmasına veya sınırlı artış eğilimine girmesine yol açtı.

Uzmanlar, özellikle popüler segmentlerde fiyatlar dengeli seyretse de bazı modellerde talebe bağlı olarak yükselişlerin görülebildiğini ifade ediyor.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DAHA YÜKSELECEK Mİ?

Piyasa temsilcilerine göre faiz oranlarının düşmesi, taşıt kredilerine erişimin kolaylaşması ve alım isteğinin artması fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturabilir.

2026 yılı boyunca ikinci el araç talebinin artması beklenirken, bu durumun fiyatları kademeli biçimde yükseltebileceği değerlendiriliyor.”