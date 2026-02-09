Menü Kapat
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Ekonomi
Editor
 Erdem Avsar

2. el araba fiyatları arttı mı daha yükselecek mi? Araba alıp satacaklar dikkat

2026 yılı itibarıyla ikinci el araba piyasasında dikkat çeken bir canlılık yaşanıyor. 6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasının kaldırılması ve faiz oranlarında görülen düşüş, araç alım-satımında yeniden hareketlenme beklentisini artırdı.

2. el araba fiyatları arttı mı daha yükselecek mi? Araba alıp satacaklar dikkat
Haber Merkezi
09.02.2026
09.02.2026
Otomobil piyasasında 2026 yılı, alışılmışın dışında gelişmelerle başladı.

Araç sahibi olmak isteyenler veya aracını yenilemeyi planlayanlar için 2. el araba fiyatları arttı mı ve fiyatlar daha da yükselecek mi soruları gündemin üst sırasına yerleşti.

2. el araba fiyatları arttı mı daha yükselecek mi? Araba alıp satacaklar dikkat

Özellikle 6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasının sona ermesi ve faiz oranlarındaki gerileme sinyalleri, piyasadaki dengeleri değiştirdi.

Ancak kampanyaları, döviz kuru ve ekonomik gelişmeler de fiyatların yönünü belirleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

2. el araba fiyatları arttı mı daha yükselecek mi? Araba alıp satacaklar dikkat

2. EL ARABA FİYATLARI ARTTI MI?

Sektör verilerine göre 2025 yılında sıfır ve ikinci el araç satışları toplamda yaklaşık 10,5 milyon adede çıktı.

Bu yoğun talep ortamı, ikinci el araç fiyatlarının belirli seviyelerde kalmasına veya sınırlı artış eğilimine girmesine yol açtı.

Uzmanlar, özellikle popüler segmentlerde fiyatlar dengeli seyretse de bazı modellerde talebe bağlı olarak yükselişlerin görülebildiğini ifade ediyor.

2. el araba fiyatları arttı mı daha yükselecek mi? Araba alıp satacaklar dikkat

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DAHA YÜKSELECEK Mİ?

Piyasa temsilcilerine göre faiz oranlarının düşmesi, taşıt kredilerine erişimin kolaylaşması ve alım isteğinin artması fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturabilir.

2026 yılı boyunca ikinci el araç talebinin artması beklenirken, bu durumun fiyatları kademeli biçimde yükseltebileceği değerlendiriliyor.”

#faiz oranları
#sıfır araç
#Otomobil Piyasası
#Ikinci El Araba Fiyatları
#Araç Sahibi Olmak
#Ekonomi
TGRT Haber
