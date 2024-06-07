2 ilde toplu ulaşıma zam! Bilet fiyatları değişti

07 Haziran 2024 14:03 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 16:59

Haziran ayıyla birlikte zam haberleri peş peşe gelmeye başladı. Edirne'nin ardından iki kentte daha toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı.

İlk zam haberi Kütahya'dan geldi. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında Meclis'in haziran ayı toplantısı yapıldı.

Toplantıda çiftçi mallarının korunması, güvenlik personeli düzenlemeleri, bütçe aktarımı, imar konuları ve diğer gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

OTOBÜS BİLETLERİNE ZAM

Meclis toplantısında Denetimli Özel Halk Otobüsleri'ne zam talebi oy birliği ile kabul edildi. Mecliste yapılan oylama sonucu kabul edilen fiyat tarifesine göre tam biniş 14 TL'den 16 TL'ye yükselirken Öğrenci binişi ise 8 TL'den 9 TL'ye yükseldi. Üniversite biniş tarifesi ise 15 TL'ye yükseldi.

BİR ZAM DA DÜZCE'DE

Düzce Belediyesi Haziran ayı meclis toplantılarının sonuncusu başkanvekili Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirildi. Görüşülen 13 gündem maddesi karara bağlanırken, yolcu taşıma ücretlerinde tarife değişikliğine gidildi.

Yeni güncelleme ile birlikte tam yolcu ücretinin 24 TL, indirimli yolcu ücretinin 15 TL, tek kullanımlık bilet ücretinin 27 TL, kredi kartı ile biniş ücretinin 25,50 TL, Genç Kart 81 ücretinin aylık 760 TL olarak revize edilmesi, ayrıca tam kart satış ücretinin 80 TL, öğrenci indirimli kart ücretinin 100 TL, 65 yaş üzeri ve engelli kartı ücretinin 120 TL, 1 yıllık vize ücretinin 50 TL, 2 yıllık vize ücretinin 100 TL olarak revize edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

"BELEDİYENİN ZARARINI AZALTMAK İÇİN ZAM YAPTIK"

Maddeye yönelik Yeniden Refah Partisi meclis üyeleri Sakarya’dan örnekler verirken, AK Parti meclis üyesi Hasan Günden ise Bolu ve Kastamonu üzerinden örnekler vererek, kar elde etmek için zam yapmadıklarını, sübvanse edeceklerini ve sürdürülebilir bir ulaşım ve taşımacılık için belediyenin zararını azaltmak adına zam yapmak durumunda olduklarına değindi.