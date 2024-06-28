2 milyarlık ödeme bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor

28 Haziran 2024 18:43 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 18:45

Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 150 milyon 36 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

TMO YENİ DEPOLARINI AÇTI

Ayrıca bugün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) yeni depolarının açılış törenine katıldı.

İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bu yıl, geçen yıl kadar ürün alabilecek kapasitesinin mevcut olduğunu belirterek, "Üreticilerimize bir çağrımız var; ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisinin referans olarak belirlediği o fiyatın altında satmasınlar. Biz Toprak Mahsulleri Ofisi olarak belirlediğimiz, açıkladığımız fiyattan bu ürünleri alacağız." dedi.