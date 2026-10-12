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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 16:20

20-21 Ekim 2026 BİM aktüel ürünleri belli oldu! Cam temizleme robotu, buzdolabı çeşitleri ve ev mobilya ürünleri geliyor

20-21 Ekim BİM aktüel ürünleri belli oldu. BİM markete 20-21 Ekim tarihlerinde beyaz eşyadan, ev yaşam ürünlerine gıdadan küçük ev aletlerine birçok ürün indirimli fiyatları ile satışa çıkacak. Önümüzdeki hafta BİM'e gelecek ürünler arasında cam temizleme robotu 3.750 TL, 3 kapaklı gardırop 5.990 TL, Çekmeceli TV sehpası 4.290 TL, Çamaşır makinesi dolabı ise 2.990 TL'den satışa çıkacak. Gıda ürünlerinde de indirimler var. 1 litre yarım yağlı süt 42.50 TL, 3000 G yoğurt 149 TL, Şeftalili pastörize süt 59 TL, dana kangal sucuk 299 TL ve 5 litre Ayçiçek yağı 449 TL fiyatı ile raflarda olacak. Peki 20-21 Ekim tarihlerinde BİM markette başka hangi ürünler var? İşte BİM 20-21 Ekim aktüel ürünleri ve fiyatları...

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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20-21 Ekim 2026 BİM aktüel ürünleri belli oldu! Cam temizleme robotu, buzdolabı çeşitleri ve ev mobilya ürünleri geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 16:20

20-21 Ekim kataloğu 2026! BİM'in önümüzdeki haftalarda satışa çıkacak ürünleri belli oldu. 20 Ekim salı ve 21 Ekim çarşamba tarihlerinden itibaren BİM makete onlarca indirimli ürün gelecek. 20-21 Ekim tarihlerinde satışa çıkacak ürünler arasında ve ev mobilya ürünleri dikkat çekiyor. Ayrıca gıda ve temizlik malzemesi ürünlerindeki indirimde öne çıkıyor. 20-21 Ekim tarihlerinde Nofrost buzdolabı key 490 NFS 35.450 TL , Nofrost buzdolabı key 300 NFE 22.900 TL, Buzdolabı Key 330 STE 19.900 TL, Cam temizleme robotu 3.750 TL, 3 kapaklı gardırop 5.990 TL, Çekmeceli TV sehpası 4.290 TL'den satışa çıkacak.  Peki 20-21 Ekim tarihlerinde BİM markette başka hangi ürünler var? İşte BİM 20-21 Ekim aktüel ürünleri ve fiyatları... 
 

HABERİN ÖZETİ

20-21 Ekim 2026 BİM aktüel ürünleri belli oldu! Cam temizleme robotu, buzdolabı çeşitleri ve ev mobilya ürünleri geliyor

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
BİM'in 20-21 Ekim tarihlerinde satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.
20-21 Ekim tarihlerinde BİM marketlere onlarca indirimli ürün gelecek.
Bu tarihlerde satışa çıkacak ürünler arasında beyaz eşya ve ev mobilya ürünleri dikkat çekiyor.
Ayrıca gıda ve temizlik malzemesi ürünlerindeki indirim de öne çıkıyor.
Nofrost buzdolabı key 490 NFS 35.450 TL'den satışa çıkacak.
3 kapaklı gardırop 5.990 TL'den satışa çıkacak.
Kadayıf Topu Çeşitleri 350 g 165 TL'den satışa çıkacak.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
20-21 Ekim 2026 BİM aktüel ürünleri belli oldu! Cam temizleme robotu, buzdolabı çeşitleri ve ev mobilya ürünleri geliyor

BİM 20-21 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ 

Nofrost buzdolabı key 490 NFS 35.450 TL 
Nofrost buzdolabı key 300 NFE 22.900 TL 
Buzdolabı Key 330 STE 19.900 TL 
8 kg çamaşır makinesi key 810 cm 19.900 TL 
7 kg çamaşır makinesi key 712 cm 17.900 TL 
 

 

20-21 Ekim 2026 BİM aktüel ürünleri belli oldu! Cam temizleme robotu, buzdolabı çeşitleri ve ev mobilya ürünleri geliyor

9 kg çamaşır kurutma makinesi key 90 km 17.900 TL 
9 kg çamaşır makinesi key 910 cm 20.900 TL 
8 kg çamaşır kurutma makinesi key 80 km 15.900 TL 
4 programlı bulaşık makinesi key 4014 BMS 17.900 TL
 

 

20-21 Ekim 2026 BİM aktüel ürünleri belli oldu! Cam temizleme robotu, buzdolabı çeşitleri ve ev mobilya ürünleri geliyor

4 programlı bulaşık makinesi Key 4014 BM 15.900 TL
Cam temizleme robotu 3.750 TL
3 kapaklı gardırop 5.990 TL 
Çekmeceli TV sehpası 4.290 TL 
 

20-21 Ekim 2026 BİM aktüel ürünleri belli oldu! Cam temizleme robotu, buzdolabı çeşitleri ve ev mobilya ürünleri geliyor

3 kapaklı gardırop 4.750 TL 
4 kapaklı tek çekmeceli kahve köşesi 4.990 TL 
Çamaşır makinesi dolabı 2.990 TL 
Sürgülü tablalı çamaşır ve kurutma makinesi dolabı 3.590 TL 
Çekmeceli çalışma masası 2.990 TL

20-21 Ekim 2026 BİM aktüel ürünleri belli oldu! Cam temizleme robotu, buzdolabı çeşitleri ve ev mobilya ürünleri geliyor

Kadayıf Topu Çeşitleri 350 g 165 TL
Acılı Soğan Halka 450 g 62  TL
Kriket Patates 1000 g 125 TL
Pizza Tost 200 g 79,50 TL
Dondurulmuş Tatlı 230 g 399 TL

 

20-21 Ekim 2026 BİM aktüel ürünleri belli oldu! Cam temizleme robotu, buzdolabı çeşitleri ve ev mobilya ürünleri geliyor

Çıtır Tavuk Bonfile 320 g 129 TL
Piliç Sarma 1000 g 99 TL
Soslu Piliç Kanat 1000 g 219 TL
Süzme Yoğurt 400 g 79,50 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 399 TL
 

20-21 Ekim 2026 BİM aktüel ürünleri belli oldu! Cam temizleme robotu, buzdolabı çeşitleri ve ev mobilya ürünleri geliyor

Şeftalili Pastörize Süt 1 L 59,00 TL
Riviera Zeytinyağı 5 L 899 TL
Ayçiçek Yağı 5 L 449 TL
Baldo Pirinç 5 kg 369 TL
Bulgur Çeşitleri 1 kg 38 TL
 

20-21 Ekim 2026 BİM aktüel ürünleri belli oldu! Cam temizleme robotu, buzdolabı çeşitleri ve ev mobilya ürünleri geliyor

Tagliatelle Makarna 400 g 69 TL
Kakao Kaplamalı Pişmaniye 200 g 99 TL
Sade Çekme Helva 240 g 89 TL
Sade ve Kakaolu Pişmaniye 150 g 59 TL
Çekme Helve Çeşitleri 240 g 99 TL
Fındık Kremalı Gofret 2x22 g 58 TL
Fındık Kaplamalı Kakaolu Krema Dolgulu Top Gofret 30,1 g 35 TL
Çifte Kavrulmuş Pötibör Bisküvi 800 g 89 TL

ETİKETLER
#beyaz eşya
#Aktüel Ürünler
#20 Ekim
#BİM
#21 Ekim
#Ekonomi
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