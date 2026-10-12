20-21 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu 2026! BİM'in önümüzdeki haftalarda satışa çıkacak ürünleri belli oldu. 20 Ekim salı ve 21 Ekim çarşamba tarihlerinden itibaren BİM makete onlarca indirimli ürün gelecek. 20-21 Ekim tarihlerinde satışa çıkacak ürünler arasında beyaz eşya ve ev mobilya ürünleri dikkat çekiyor. Ayrıca gıda ve temizlik malzemesi ürünlerindeki indirimde öne çıkıyor. 20-21 Ekim tarihlerinde Nofrost buzdolabı key 490 NFS 35.450 TL , Nofrost buzdolabı key 300 NFE 22.900 TL, Buzdolabı Key 330 STE 19.900 TL, Cam temizleme robotu 3.750 TL, 3 kapaklı gardırop 5.990 TL, Çekmeceli TV sehpası 4.290 TL'den satışa çıkacak. Peki 20-21 Ekim tarihlerinde BİM markette başka hangi ürünler var? İşte BİM 20-21 Ekim aktüel ürünleri ve fiyatları...



Özetle

HABERİN ÖZETİ 20-21 Ekim 2026 BİM aktüel ürünleri belli oldu! Cam temizleme robotu, buzdolabı çeşitleri ve ev mobilya ürünleri geliyor BİM'in 20-21 Ekim tarihlerinde satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 20-21 Ekim tarihlerinde BİM marketlere onlarca indirimli ürün gelecek. Bu tarihlerde satışa çıkacak ürünler arasında beyaz eşya ve ev mobilya ürünleri dikkat çekiyor. Ayrıca gıda ve temizlik malzemesi ürünlerindeki indirim de öne çıkıyor. Nofrost buzdolabı key 490 NFS 35.450 TL'den satışa çıkacak. 3 kapaklı gardırop 5.990 TL'den satışa çıkacak. Kadayıf Topu Çeşitleri 350 g 165 TL'den satışa çıkacak.

BİM 20-21 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ

Nofrost buzdolabı key 490 NFS 35.450 TL

Nofrost buzdolabı key 300 NFE 22.900 TL

Buzdolabı Key 330 STE 19.900 TL

8 kg çamaşır makinesi key 810 cm 19.900 TL

7 kg çamaşır makinesi key 712 cm 17.900 TL



9 kg çamaşır kurutma makinesi key 90 km 17.900 TL

9 kg çamaşır makinesi key 910 cm 20.900 TL

8 kg çamaşır kurutma makinesi key 80 km 15.900 TL

4 programlı bulaşık makinesi key 4014 BMS 17.900 TL



4 programlı bulaşık makinesi Key 4014 BM 15.900 TL

Cam temizleme robotu 3.750 TL

3 kapaklı gardırop 5.990 TL

Çekmeceli TV sehpası 4.290 TL



3 kapaklı gardırop 4.750 TL

4 kapaklı tek çekmeceli kahve köşesi 4.990 TL

Çamaşır makinesi dolabı 2.990 TL

Sürgülü tablalı çamaşır ve kurutma makinesi dolabı 3.590 TL

Çekmeceli çalışma masası 2.990 TL

Kadayıf Topu Çeşitleri 350 g 165 TL

Acılı Soğan Halka 450 g 62 TL

Kriket Patates 1000 g 125 TL

Pizza Tost 200 g 79,50 TL

Dondurulmuş Tatlı 230 g 399 TL





Çıtır Tavuk Bonfile 320 g 129 TL

Piliç Sarma 1000 g 99 TL

Soslu Piliç Kanat 1000 g 219 TL

Süzme Yoğurt 400 g 79,50 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 399 TL



Şeftalili Pastörize Süt 1 L 59,00 TL

Riviera Zeytinyağı 5 L 899 TL

Ayçiçek Yağı 5 L 449 TL

Baldo Pirinç 5 kg 369 TL

Bulgur Çeşitleri 1 kg 38 TL



Tagliatelle Makarna 400 g 69 TL

Kakao Kaplamalı Pişmaniye 200 g 99 TL

Sade Çekme Helva 240 g 89 TL

Sade ve Kakaolu Pişmaniye 150 g 59 TL

Çekme Helve Çeşitleri 240 g 99 TL

Fındık Kremalı Gofret 2x22 g 58 TL

Fındık Kaplamalı Kakaolu Krema Dolgulu Top Gofret 30,1 g 35 TL

Çifte Kavrulmuş Pötibör Bisküvi 800 g 89 TL