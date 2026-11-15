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Ekonomi
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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 10:47

20-22 Kasım BİM aktüel ürünler 2026 broşürü! Kettle, dikey süpürge, akıllı saat ve süpürge geliyor

BİM 20-22 Kasım aktüel ürünler yeni kataloğu belli oldu. BİM marketlerinde önümüzdeki hafta müşteriler indirime doyacak. Akıllı saatten, kahve makinesine, el blender setinden, dik süpürgeye, doğrayıcıdan, tartıya onlarca ürün reyonlarda yerini alacak. 50 İnç Ultra HD Televizyon 18.990 TL etiket fiyatıyla dikkat çekerken metal masa lambası 599 TL, Oyun Konsolu 1.090 TL, Metalik Dokulu Kulaklık 599 TL, Tanklı Yazıcı 7.450 TL, Yazı Tahtası ise 299 TL’den satışa sunulacak. BİM’de ayrıca akıllı saat 399 TL, Doğrayıcı 1.290 TL, mutfakların vazgeçilmezi olan Cam Kettle 990 TL, Şarjlı Dikey Süpürge 5.900 TL, Masaj Tabancası ise 590 TL’den satışa sunulacak. Haftanın en dikkat çeken ürünlerinin başında gelen Dik Durabilen Süpürge 2.490 TL olurken tartı ise 599 TL’den müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 20-22 Kasım aktüel ürünler broşürü ve fiyat listesi…

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Editor
 Beyza Çolak
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20-22 Kasım BİM aktüel ürünler 2026 broşürü! Kettle, dikey süpürge, akıllı saat ve süpürge geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 10:47

, 20-22 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloglarıyla bu hafta da farklı kategorilerde indirimli alışveriş seçenekleri sunuyor. Cuma günü satışa çıkacak ilk katalogda banyo ürünleri, ev tekstili, temizlik malzemeleri ve kışlık giyim ürünleri öne çıkarken, 22 Kasım Pazar kataloğunda elektronik eşyalardan çocuk oyuncaklarına, küçük ev aletlerinden kışlık araç bakım ürünlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor. İki ayrı katalogda yer alan ürünlerin fiyatları ve özellikleri alışveriş yapmayı planlayanlar tarafından araştırılıyor. Pratik Mandallı Mop 119 TL, Tek fiyat Fırça Çeşitleri 99 TL, Hazneli Spreyli Camsil 139 TL, Tüy toplayıcı 129 TL, Su kovası 129 TL, Triko 2'li takım 759 TL, Erkek Pijama Takımı 429 TL, Kadın panço 269 TL, Aksesuarlı Kadın Terlik 279 TL, Çocuk Ev Botu 219 TL, Şal 199 TL, Kadın-Erkek Bere 99 TL. Tam Otomatik Espresso Makine 15.900 TL, El Blender Seti 1.990 TL, Doğrayıcı 1.290 TL, Cam Kettle 990 TL, Şarjlı Dikey Süpürge 5.900 TL, Masaj Tabancası 590 TL, Türk Kahvesi Makinesi 1.990 TL, Dik Durabilen Süpürge 2.490 TL, Smart Tartı 599 TL, Sıfır Sakal Tıraş Makinesi Mini 699 TL, Hibrit Tıraş Makinesi 1.390 TL, Epilatör 1.190 TL'den satışa çıkacak. İşte BİM 20 ve 22 Kasım 2026 kataloğunun tüm detayları…

HABERİN ÖZETİ

20-22 Kasım BİM aktüel ürünler 2026 broşürü! Kettle, dikey süpürge, akıllı saat ve süpürge geliyor

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
BİM, 20-22 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak iki farklı aktüel ürün kataloğu ile çeşitli kategorilerde indirimler sunuyor.
20 Kasım Cuma kataloğunda banyo ürünleri, ev tekstili, temizlik malzemeleri ve kışlık giyim ürünleri yer alıyor.
22 Kasım Pazar kataloğunda ise elektronik eşyalar, çocuk oyuncakları, küçük ev aletleri ve kışlık araç bakım ürünleri bulunuyor.
20 Kasım katalogunda öne çıkan ürünler arasında Pratik Mandallı Mop (119 TL), Triko 2'li takım (759 TL) ve Kadın-Erkek Bere (99 TL) bulunuyor.
22 Kasım katalogunda yer alan elektronik ürünlerden bazıları Tam Otomatik Espresso Makine (15.900 TL), Şarjlı Dikey Süpürge (5.900 TL) ve Oyun Konsolu (1.090 TL) olarak belirtilmiştir.
Diğer aktüel ürünler arasında 50 inç 4K ULTRA HD QLED GOOGLE TV (18.990 TL) ve Tam Otomatik Espresso Makine (15.900 TL) gibi seçenekler de yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
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20 KASIM BİM AKTÜEL AFİŞİ VE ÜRÜNLERİ 2026

Temizlik Seti 1.150 TL 

Yedek Paspas 119 TL 

Kirli Sepeti 529 TL 

Organizer Set 319 TL 

Deri Kulplu Hasır Organizer Sepet 419 TL 

Kapaklı Saklama Kutusu 129 TL 

Kabartmalı Sıvı Sabunluk Fırçalık Seti 379 TL 

20-22 Kasım BİM aktüel ürünler 2026 broşürü! Kettle, dikey süpürge, akıllı saat ve süpürge geliyor

Banyo Seti 499 TL 

Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 149 TL 

Kaydırmaz Banyo Paspası 159 TL 

Tek fiyat mutfak banyo ürünleri 37 TL 

Tuvalet Fırçası Çeşitleri 49 TL 

Banyo Taburesi 129 TL 

Plastik Ürün Çeşitleri 29 TL 

Pratik Mandallı Mop 119 TL 

Tek fiyat Fırça Çeşitleri 99 TL 

Hazneli Spreyli Camsil 139 TL 

Tüy toplayıcı 129 TL 

Su kovası 129 TL 

20-22 Kasım BİM aktüel ürünler 2026 broşürü! Kettle, dikey süpürge, akıllı saat ve süpürge geliyor


Triko 2'li takım 759 TL 

Erkek Pijama Takımı 429 TL 

Kadın panço 269 TL 

Aksesuarlı Kadın Terlik 279 TL 

Çocuk Ev Botu 219 TL 

Şal 199 TL 

Kadın-Erkek Bere 99 TL 

Çocuk Bere 89 TL 

Saç Kurutma Bonesi 99 TL 

Çorap Çeşitleri 109 TL 

Banyo Paspas Seti 419 TL 

Banyo Paspası 99 TL

Su Emici Paspas 129 TL 

Ayak Havlusu 139 TL 

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 245 TL 

 

20-22 Kasım BİM aktüel ürünler 2026 broşürü! Kettle, dikey süpürge, akıllı saat ve süpürge geliyor

 

 

 


Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 199 TL 

Yastık Kılıfı 79 TL 

Slikon Yastık 149 TL

Masa Örtüsü 79 TL 

Pvc Masa Örtüsü 119 TL 

Koltuk Örtüsü 199 TL 

Kurulama Bezi 49 TL

İğne İplik Geçirme Aparatı 40 TL 

Desenli Mezura 69 TL 

Dikiş Seti 129 TL 

Kaydırmaz Tabanlık 59 TL 

Kurutma Topu 139 TL

20 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

20-22 Kasım BİM aktüel ürünler 2026 broşürü! Kettle, dikey süpürge, akıllı saat ve süpürge geliyor

 

50 inç 4K ULTRA HD QLED GOOGLE TV 18.990 TL

43 inç FULL HD QLED ANDROİD TV 16.990 TL

Tanklı Yazıcı 7.450 TL

Metal Masa Lambası 599 TL 

Şarjlı Led Aplik 399 TL 

Yazı Tahtası 229 TL

Şarjlı Su Pompası 299 TL 

Metalik Dokulu Kulaklık 599 TL 

Oyun Konsolu 1.090 TL 

Şarjlı Gameboy 699 TL

20-22 Kasım BİM aktüel ürünler 2026 broşürü! Kettle, dikey süpürge, akıllı saat ve süpürge geliyor

Mouse 249 TL 

Akıllı Saat 399 TL 

Oto Cam Suyu 160 TL 

Oto Cam Yağmur Kaydırıcı 65 TL 

Tam Otomatik Espresso Makine 15.900 TL 

El Blender Seti 1.990 TL 

Doğrayıcı 1.290 TL 

Cam Kettle 990 TL 

Şarjlı Dikey Süpürge 5.900 TL 

Masaj Tabancası 590 TL 

Türk Kahvesi Makinesi 1.990 TL 

Dik Durabilen Süpürge 2.490 TL 

Smart Tartı 599 TL 

20-22 Kasım BİM aktüel ürünler 2026 broşürü! Kettle, dikey süpürge, akıllı saat ve süpürge geliyor

 



Sıfır Sakal Tıraş Makinesi Mini 699 TL 

Hibrit Tıraş Makinesi 1.390 TL 

Epilatör 1.190 TL 

Lisanslı Oyun Çadırı 479 TL 

Tekli Oyun Hamuru 39 TL 

Oyuncak Puset 319 TL 

Oyuncak Şirin Şef Seti 199 TL 

Masalı Blok Seti 349 TL 

Mini Kent 329 TL 

Oyuncak Çeşitleri 199 TL 

Lale Demeti 189 TL 

Çelik Termos 959 TL 

Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası 599 TL

 

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#Aktüel Ürünler
#BİM
#elektronik
#20 kasım
#22 Kasım
#Ekonomi
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