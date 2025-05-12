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 | Bengü Sarıkuş

20 bin kişiyi işten çıkaracak!

ABD ve Çin pazarlarında zorlanan Nissan, yaşadığı mali kayıplar nedeniyle dev işten çıkarma ve yeniden yapılanma sürecine hazırlanıyor.

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20 bin kişiyi işten çıkaracak!
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 17:33

Ünlü otomobil firması Nissan, satış oranlarının düşük seyretmesi ve mali kayıplar nedeniyle yeniden yapılanma sürecine girdi. Bu kapsamda yaklaşık 20 bin çalışanı işten çıkaracak.

Japon otomobil üreticisi, Kasım ayında ABD ve Çin’deki zayıf satışların net gelirinde yüzde 94’lük bir düşüşe yol açmasının ardından 9 bin çalışanı işten çıkaracağını söyledi. NHK’ye göre ise işten çıkarmalar 20 bine yakın ya da toplam işgücünün yaklaşık yüzde 15’i olacak. Ayrıca, işten çıkarmalar hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleşecek. Nissan bu konuda yorum yapmayı reddetti.

20 bin kişiyi işten çıkaracak!

Nissan’ın bu krizi, geçen ay hissedarlarını Mart 2025'te sona eren mali yılda yeniden yapılandırma maliyetleri nedeniyle 5 milyar dolar net zarar göreceği konusunda uyarmasının ardından daha da kötüleşme tehlikesi ile karşı karşıya.

Honda Motor ile Aralık ayında her iki markayı tek bir holding şirketi altında birleştirme anlaşması imzalamasıyla bir nebze umut verici olmuştu. Ancak bu anlaşma içsel güç anlaşmazlıkları sebebi ile Şubat ayında sona erdi.

Nissan ve bağlı şirketlerinin bu yıl 1,6 milyar dolarlık borcu bulunuyor. Bloomberg’in verilere göre bu rakam 2026’da 5,6 milyar dolara çıkacak. Geçtiğimiz ay CEO olarak atanan Ivan Espinosa, Nissan’ın geleceğini tersine çevirme gibi zorlu bir görevle karşı karşıya. Nissan Salı günü mali sonuçlarını açıklayacak ve Espinosa’nın işten çıkarmalar ve potansiyel fabrika kapatmaları hakkında spekülasyonlara yanıt vereceği düşünülüyor.

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#nissan
#işten çıkarmalar
#işten çıkarma
#Japon otomobil üreticisi
#Ekonomi
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