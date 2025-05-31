20 bin ton Ahlat patatesi elde kaldı: Alıcı çıkmazsa çöpe gidecek!

Bitlis Ahlat'ta 20 bin ton patates alıcı bekliyor. Ahlatlı çiftçiler, büyük emek ve maliyetle ürettikleri patatesin piyasada alıcı bulamamasından dolayı mağdur. Çiftçiler pazar sorunu için çözüm bekliyor...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, depolarda bekleyen 20 bin ton alıcı bekliyor. Depolarda alıcı bekleyen tonlarca patates satılmazsa çöpe dökülecek. Bölgenin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Ahlat'ta çiftçiler, havaların ısınmasıyla birlikte ürünlerinin bozulma riski taşıdığını belirterek yetkililerden acil çözüm bekliyor. Patatesin pazara ulaştırılamaması ve yeterli alıcı bulunamaması, bölge ekonomisini de olumsuz etkiliyor.

ALTERNATİF PAZAR İSTİYORLAR

Ahlatlı çiftçiler, büyük emek ve maliyetle ürettikleri patatesin piyasada alıcı bulamamasından dolayı mağdur olduklarını ifade ettiler. Üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kurumların devreye girerek ürünleri almasını ya da alternatif pazarlama kanallarının oluşturulmasını talep ediyor.

"20 BİN TON ELİMİZDE KALDI"

Ahlat'taki patates depolarında incelemede bulunan Ahlat Ziraat Odası Genel Sekreteri Hüseyin Demirden, "İlçemizde üretilen patateslerden 20 bin tonu satılamadığı için elimizde kaldı. Çiftçilerimiz çok mağdur, devletimizin yardımlarını bekliyoruz. Bu konuda yetkililerimizde acilen bir öneri veya yardım bekliyoruz. Havaların sıcak gitmesiyle birlikte patateslerimiz çürümek üzere, çiftçilerimizin çoğu mağdurdur. Banka ve tarım kredi borçları olduğu gibi kalıyor. Çiftçileri acilen yardım bekliyor. Devletimizin yardım elini bekliyoruz" dedi.

"EMEĞİMİZ ZİYAN OLMASIN"

Ahlatlı patates üreticilerinden Necat Eliş de hasat yaptığı 500 ton patatesinin elinde kaldığını ve satamadığını ifade etti. Eliş, "500 ton patatesim elimde kaldı. Gübreciye olan borcumuzu, malzemeciye olan borcumuzu bankalara olan borcumuzu ödeyemedik. Ödeyemediğimiz için hem karşı taraf mağdur hem bizde mağdur olduk. Patateslerimizi satamazsak kalkıp bunları çöpe dökmemiz gerekiyor. Bunları çöpe döktüğümüzde doğaya da zarar verecek. Ayrıca milli sermaye çöpe dökülmüş olacak bu devletimizin ve milletimizin yararına olmayan bir durum olacak. Bunun için en kısa zamanda yetkililerimizden devletimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.

Bir diğer patates üreticisi Fatih Kemer'de, "Ahlat'ta çitçiyim. Biz bu yıl 150 dönüm patates ektik. Bunu tarlada satamadığımız için depoladık. Patateslerimize alıcı bulamadığımızdan elimizde kaldı. Bunların çöpe gitmemesi için devlet yetkililerimizden bir çözüm bekliyoruz" dedi.