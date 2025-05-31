Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

20 bin ton Ahlat patatesi elde kaldı: Alıcı çıkmazsa çöpe gidecek!

Bitlis Ahlat'ta 20 bin ton patates alıcı bekliyor. Ahlatlı çiftçiler, büyük emek ve maliyetle ürettikleri patatesin piyasada alıcı bulamamasından dolayı mağdur. Çiftçiler pazar sorunu için çözüm bekliyor...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
20 bin ton Ahlat patatesi elde kaldı: Alıcı çıkmazsa çöpe gidecek!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 18:28
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 18:44

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, depolarda bekleyen 20 bin ton alıcı bekliyor. Depolarda alıcı bekleyen tonlarca patates satılmazsa çöpe dökülecek. Bölgenin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Ahlat'ta çiftçiler, havaların ısınmasıyla birlikte ürünlerinin bozulma riski taşıdığını belirterek yetkililerden acil çözüm bekliyor. Patatesin pazara ulaştırılamaması ve yeterli alıcı bulunamaması, bölge ekonomisini de olumsuz etkiliyor.

20 bin ton Ahlat patatesi elde kaldı: Alıcı çıkmazsa çöpe gidecek!

ALTERNATİF PAZAR İSTİYORLAR

Ahlatlı çiftçiler, büyük emek ve maliyetle ürettikleri patatesin piyasada alıcı bulamamasından dolayı mağdur olduklarını ifade ettiler. Üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kurumların devreye girerek ürünleri almasını ya da alternatif pazarlama kanallarının oluşturulmasını talep ediyor.

"20 BİN TON ELİMİZDE KALDI"

Ahlat'taki patates depolarında incelemede bulunan Ahlat Ziraat Odası Genel Sekreteri Hüseyin Demirden, "İlçemizde üretilen patateslerden 20 bin tonu satılamadığı için elimizde kaldı. Çiftçilerimiz çok mağdur, devletimizin yardımlarını bekliyoruz. Bu konuda yetkililerimizde acilen bir öneri veya yardım bekliyoruz. Havaların sıcak gitmesiyle birlikte patateslerimiz çürümek üzere, çiftçilerimizin çoğu mağdurdur. Banka ve tarım kredi borçları olduğu gibi kalıyor. Çiftçileri acilen yardım bekliyor. Devletimizin yardım elini bekliyoruz" dedi.

20 bin ton Ahlat patatesi elde kaldı: Alıcı çıkmazsa çöpe gidecek!

"EMEĞİMİZ ZİYAN OLMASIN"

Ahlatlı patates üreticilerinden Necat Eliş de hasat yaptığı 500 ton patatesinin elinde kaldığını ve satamadığını ifade etti. Eliş, "500 ton patatesim elimde kaldı. Gübreciye olan borcumuzu, malzemeciye olan borcumuzu bankalara olan borcumuzu ödeyemedik. Ödeyemediğimiz için hem karşı taraf mağdur hem bizde mağdur olduk. Patateslerimizi satamazsak kalkıp bunları çöpe dökmemiz gerekiyor. Bunları çöpe döktüğümüzde doğaya da zarar verecek. Ayrıca milli sermaye çöpe dökülmüş olacak bu devletimizin ve milletimizin yararına olmayan bir durum olacak. Bunun için en kısa zamanda yetkililerimizden devletimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.
Bir diğer patates üreticisi Fatih Kemer'de, "Ahlat'ta çitçiyim. Biz bu yıl 150 dönüm patates ektik. Bunu tarlada satamadığımız için depoladık. Patateslerimize alıcı bulamadığımızdan elimizde kaldı. Bunların çöpe gitmemesi için devlet yetkililerimizden bir çözüm bekliyoruz" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bitlis balı Paris'te bir kez daha 'Altın Bal' ödülü aldı! Prolin, nem ve polen sayısı çok yüksek bulundu
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.