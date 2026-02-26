Menü Kapat
20 trilyon dolarlık dev para gelişen ülkelere aktı!

Şubat 26, 2026 11:20
Citigroup’a göre 20 trilyon doları aşan varlığı yöneten küresel fonlar, güçlü büyüme ve zayıf dolar beklentisiyle rotayı gelişen ülke piyasalarına çevirdi. MSCI EM tarihi zirveyi gördü, tahviller öne çıktı.

Küresel para akışında dikkat çekici bir değişim var. ABD’nin en büyük bankalarından Citigroup Inc. (Citi), toplamda 20 trilyon doların üzerinde varlığı yöneten dev fonların gelişmekte olan ülke (EM) varlıklarına yöneldiğini açıkladı.

Bankanın değerlendirmesine göre yatırımcılar; gelişen ülke hisse senetleri, yerel para birimi cinsinden tahviller ve kredi araçlarında alım tarafında pozisyon aldı. Bu yönelimin arkasında ise iki temel beklenti var: Küresel büyümenin güçlü kalması ve doların zayıflaması.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE SORU İŞARETLERİ ARTTI

Öte yandan gelişmiş ekonomilerde tablo biraz daha karışık. ABD, Japonya ve Almanya’da tahvil faizleri yükselirken, mali dengelere ve politika belirsizliklerine dair kaygılar öne çıkıyor. İşte tam da bu noktada yatırımcıların risk iştahı farklı bir yöne evriliyor.

MSCI tarafından hesaplanan MSCI Emerging Markets Index, perşembe günü yüzde 0,7 yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Özellikle Asya’daki teknoloji hisselerindeki prim ve dolar endeksindeki zayıflama bu yükselişi destekledi. İlgili borsa yatırım fonlarında işlem hacimleri de artmış durumda.

EM TAHVİLLERİ CAZİBE KAZANDI

Citi’nin analizine göre portföy yöneticileri; Asya, Latin Amerika ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde hisse senedi ağırlıklarını artırdı. Vade tercihlerinde ise gelişen ülke tahvilleri öne çıktı.

Buna karşılık ABD Hazine kâğıtları ve çekirdek Avrupa devlet tahvillerinde kısa pozisyonların arttığı görülüyor. Yani yatırımcılar, güvenli liman olarak görülen enstrümanlarda temkinli bir duruş sergiliyor.

Kredi piyasalarında da benzer bir tablo var. En yüksek pay gelişen ülke borçlanma araçlarında yoğunlaşırken, ABD’de yatırım yapılabilir seviyedeki tahvillerde düşük ağırlık korunmaya devam ediyor.

GETİRİLER NE SÖYLÜYOR?

Rakamlar da bu yönelimi destekliyor. Bloomberg’in yerel para birimi cinsinden gelişen ülke devlet tahvillerini izleyen endeksi yılbaşından bu yana yüzde 2,2 getiri sağladı. Geçen yıl ise yüzde 8,5’lik artışla 2017’den bu yana en iyi performansını kaydetmişti.

Dolar bazlı gelişen ülke devlet tahvillerini takip eden benzer bir gösterge ise 2026’da yüzde 1,7 yükseldi. Aynı endeks, önceki yılı yüzde 13’lük güçlü bir artışla tamamlamıştı.

