20 trilyon dolarlık dev para gelişen ülkelere aktı!

Bankanın değerlendirmesine göre yatırımcılar; gelişen ülke hisse senetleri, yerel para birimi cinsinden tahviller ve kredi araçlarında alım tarafında pozisyon aldı. Bu yönelimin arkasında ise iki temel beklenti var: Küresel büyümenin güçlü kalması ve doların zayıflaması.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE SORU İŞARETLERİ ARTTI

Öte yandan gelişmiş ekonomilerde tablo biraz daha karışık. ABD, Japonya ve Almanya’da tahvil faizleri yükselirken, mali dengelere ve politika belirsizliklerine dair kaygılar öne çıkıyor. İşte tam da bu noktada yatırımcıların risk iştahı farklı bir yöne evriliyor.