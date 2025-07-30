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 | İrem Çınar

20 yaş üstü araç sahiplerine ÖTV muafiyeti teklifi! Gözler Meclis’te

20 yaş ve üzeri aracı olan vatandaşları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 20 yaşını doldurmuş aracı bulunan vatandaşların ÖTV’siz yerli üretim araç alabilmesini sağlayacak kanun teklifini TBMM'ye sundu.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 09:23

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 20 yaş ve üzerindeki araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir yasa teklifini ’ne sundu. Teklife göre, bu gruptaki vatandaşlar yerli üretim sıfır araçları Özel Tüketim Vergisi () ödemeden satın alabilecek.

20 yaş üstü araç sahiplerine ÖTV muafiyeti teklifi! Gözler Meclis’te

ESKİ ARAÇLAR TRAFİKTEN ÇEKİLSİN, YERLİ ÜRETİM TEŞVİK EDİLSİN

Şevkin, hazırladıkları kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, çevreye ve ekonomiye zarar veren eski araçların trafikten çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti. Şevkin şu ifadeleri kullandı:

“Hazırladığımız kanun teklifi ile çevreye ve ekonomiye zarar veren eski araçların kullanımının önlenmesi, çevreye ve doğaya uyumlu yeni yerli araçların temini amaçlanmaktadır. 20 yaş ve üzeri araç sahiplerine yeni yerli araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanması; eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten çekilmesiyle çevre kirliliğini azaltmak, trafik güvenliğini artırmak, yerli araç üretimini ve kullanımını teşvik etmek hedeflenmektedir.”

20 yaş üstü araç sahiplerine ÖTV muafiyeti teklifi! Gözler Meclis’te

GERİ DÖNÜŞÜME VE YENİ İŞ ALANLARINA KATKI

Şevkin, teklifin yalnızca otomotiv sektörüyle sınırlı kalmadığını, daha geniş bir ekonomik etki hedeflediğini de belirtti:

“Ayrıca geri dönüşüm faaliyetlerinin teşvik edilmesiyle atık malzemelerin ekonomiye yeniden kazandırılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve yeni iş alanlarının oluşturulması da sağlanabilecektir.”

Teklifin çevresel ve ekonomik faydalar sunmayı amaçladığını vurgulayan Şevkin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sunduğumuz yasa teklifi, döngüsel ekonomi modelinin gelişmesine katkı sunmayı, atıkların yeniden değerlendirilmesini ve ekonomik döngünün sürdürülebilirliğini desteklemeyi amaçlamaktadır. Türkiye'de hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli faydalar sağlayacak bu düzenlemenin, sürdürülebilir bir geleceğe ulaşma hedeflerimize katkı sunacağına inanıyoruz.”

20 yaş üstü araç sahiplerine ÖTV muafiyeti teklifi! Gözler Meclis’te

GÖZLER MECLİS'TE

Kanun teklifinin önümüzdeki süreçte TBMM komisyonlarında ele alınması bekleniyor.

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#türkiye büyük millet meclisi
#ötv
#ÖTV muafiyeti
#Müzeyyen Şevkin
#Ekonomi
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