Türkiye'de yabancı yatırımcıya ikamet izni konusunda yeni dönem başlıyor. 150 bin dolar yatırım yapan yabancılara 3 yıl, 200 bin dolar yatırım yapanlara ise 5 yıl ikamet izni verilmesini öngören düzenleme, Türkiye'ye sermaye getirmek isteyen yabancılar için yeni bir kapı aralıyor. Üstelik yatırım yapmak için konut satın alma zorunluluğu da bulunmuyor. Banka mevduatı, devlet borçlanma araçları, yatırım fonları ve bireysel emeklilik sistemi üzerinden de ikamet izni alınabilecek. Ancak yatırımın belirli bir süre korunması gerekiyor. İşte yabancı yatırımcıya ikamet izninin tüm ayrıntıları...

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HABERİN ÖZETİ Yabancı yatırımcılar için yeni ikamet düzenlemesi: 4 kritik detay belli oldu! İşte şartlar... Türkiye, 150 bin ve 200 bin dolarlık yatırım yapan yabancılara sırasıyla 3 ve 5 yıl ikamet izni verilmesini öngören yeni bir düzenlemeyle yabancı sermayeyi teşvik ediyor. 150 bin dolar yatırım yapan yabancılara 3 yıl, 200 bin dolar yatırım yapanlara ise 5 yıl ikamet izni verilebilecek. Yatırım sadece gayrimenkul ile sınırlı olmayıp, banka mevduatı, devlet borçlanma araçları, yatırım fonları ve bireysel emeklilik sistemi üzerinden de yapılabilecek. Yatırımın, verilen ikamet izninin toplam süresinin en az yarısı boyunca korunması şartı bulunuyor (3 yıllık izin için en az 18 ay, 5 yıllık izin için en az 30 ay). Bu düzenleme kapsamında yatırımcıların eşi ve ergin olmayan/bağımlı çocukları da ayrıca yatırım yapma şartı aranmaksızın bu haktan yararlanabilecek. Bu ikamet izni, doğrudan çalışma hakkı sağlamıyor; çalışma hakkı için ayrı bir başvuru ve süreç gerekiyor. 5 yıllık ikamet izni alan yabancının, bu sürenin sonunda genel yoldan Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunması hukuken mümkün görünüyor, ancak bu düzenleme doğrudan istisnai vatandaşlık hakkı kazandırmıyor.

150 BİN DOLARA 3 YIL, 200 BİN DOLARA 5 YIL İKAMET İZNİ

18 Kasım 2026 tarihli ve 11994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yabancı yatırımcıların Türkiye'de uzun süreli ikamet edebilmesinin önü açıldı. Yeni düzenleme kapsamında 150 bin dolar yatırım yapan yabancılara 3 yıl, 200 bin dolar yatırım yapanlara ise 5 yıl ikamet izni verilebilecek.

Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e konuşan Avukat Çiğdem Kezer, düzenlemenin yalnızca gayrimenkul yatırımıyla sınırlı olmadığını, finansal yatırım araçlarının da kapsama alındığını belirtti. Av. Kezer, düzenlemenin 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 31'inci maddesine dayandığını belirterek dört temel yatırım seçeneğini de açıkladı.

YATIRIMIN YARISI KADAR SÜREYLE KORUNMASI ŞART

Yeni düzenlemeyle 150 bin dolar yatırım yapan yabancılara 3 yıl, 200 bin dolar yatırım yapanlara 5 yıl ikamet izni verilmesinin hukuki kapsamı nedir? Bu düzenleme, yabancı yatırımcılar açısından mevcut uygulamaya göre hangi yenilikleri getiriyor?

Av. Çiğdem Kezer: "18 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 11994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Türkiye'ye yabancı sermaye girişini teşvik etmek ve yatırım yapan yabancıların Türkiye'de daha uzun süre ikamet edebilmesini sağlamak amacıyla getirilmiş yeni ve önemli bir hukuki düzenlemedir. Hukuki açıdan düzenlemenin en önemli özelliği, yabancı yatırımcıya yalnızca gayrimenkul satın alarak değil, banka mevduatı, devlet borçlanma araçları, yatırım fonları ve bireysel emeklilik sistemi üzerinden de özellikle bürokratik süreçleri de daha azaltarak uzun süreli ikamet imkânı tanımasıdır. Düzenlemenin dayanağı 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 31. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ve beşinci fıkrasıdır. Karar, 18 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile dört temel yatırım seçeneği uygulamaya konuluyor.

Banka mevduatı ile Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara talep edilen ikamet izni süresine göre en az 150.000 veya 200.000 dolar karşılığı döviz yatırılması gerekiyor. Devlet borçlanma araçları ile Devlet borçlanma araçlarının satın alınması sağlanıyor. Yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım fonu veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının satın alınması sağlanıyor.

Bireysel emeklilik sistemi ile yetkili kurum tarafından belirlenen emeklilik planlarına katkı payı yatırılması sağlanıyor. Burada çok önemli bir şart var: Yatırımın, verilen ikamet izninin toplam süresinin en az yarısı boyunca korunması gerekiyor. 3 yıllık ikamet izninde en az 18 ay, 5 yıllık ikamet izninde en az 30 ay korunması gerekmektedir. Yatırımın uygunluğu da seçilen yatırım aracına göre BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK veya SEDDK tarafından tespit edilecektir."

KONUT SATIN ALMADAN İKAMET İZNİ ALINABİLECEK

Daha önce kısa dönem ikamet izni almak isteyen yabancılar için hangi şartlar aranıyordu? Yeni düzenleme bu şartları nasıl değiştirdi?

Av. Çiğdem Kezer: "Burada özellikle 6458 sayılı Kanun'un 31/1-j bendine dikkat etmek gerekiyor. Bu hüküm, 2016 yılından beri Türkiye'de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacak yabancılar ile ailelerine kısa dönem ikamet izni verilmesine hukuki dayanak oluşturuyordu. Dolayısıyla yatırımcılar için özel ikamet izni kategorisi aslında yeni değil. Ancak 18 Kasım 2026 tarihli 11994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yatırımın tutarı ve türü somutlaştırılmış, ikamet süresi yatırım miktarına bağlanmış ve yatırımların devamı amaçlanmıştır.

Yeni sistemde yatırımcı bakımından dört temel değişiklik vardır:

Yatırım tutarı yatırımcı kategorisinin kapsam ve tutarı ayrıca belirlendi. 150.000 dolar ve 200.000 dolar eşikleri belirlendi. İkamet süresi Kanuni üst sınır 5 yıldı. 3 yıllık ve 5 yıllık süreler yatırım tutarına bağlandı. Yatırım türü yatırımın kapsamı ve koşulları somutlaştırılmamıştı. Dört yatırım aracı açıkça sayıldı. Yatırımın korunması yeni karardaki gibi açık bir yarı süre şartı bu düzenleme ile belirlenmemişti. İkamet süresinin en az yarısı boyunca korunması gerekiyor.

Yabancı yatırımcı artık ne kadar yatırım yapması gerektiğini önceden biliyor. Yatırım tutarına göre ikamet süresini planlayabiliyor. Konut satın almak zorunda kalmadan Türkiye'nin finansal yatırım araçları üzerinden ikamet imkânından yararlanabiliyor.

"İKAMET İZNİNİN BEŞ YIL VERİLMESİ, BEŞ YIL BOYUNCA HİÇBİR KOŞULDA İPTAL EDİLEMEYECEĞİ ANLAMINA GELMEZ"

Ancak burada bir noktaya dikkat çekmek gerekir: İkamet izninin beş yıl verilmesi, beş yıl boyunca hiçbir koşulda iptal edilemeyeceği anlamına gelmez. Yatırımın korunması, başvuru şartlarının devamı ve genel ikamet mevzuatına uygunluk önemini koruyor. Eski sistemde kısa dönem ikamet izni farklı hukuki gerekçelere dayanıyordu. Yeni düzenleme ise yatırımcılar için yatırım miktarını, yatırım araçlarını ve ikamet süresini belirleyen özel bir model getirdi. Amaç yatırımın da devamını sağlamak. Bu nedenle değişiklik, bütün yabancılar için değil, özellikle Türkiye'ye finansal yatırım yapmayı planlayan yabancılar için önem taşıyor.

Temel mevzuat: 6458 sayılı Kanun m. 31, 32 ve 33; 18 Kasım 2026 tarihli 11994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı. Yabancı yatırımcı artık ne kadar yatırım yapması gerektiğini önceden biliyor .Yatırım tutarına göre ikamet süresini planlayabiliyor. Konut satın almak zorunda kalmadan Türkiye'nin finansal yatırım araçları üzerinden ikamet imkânından yararlanabiliyor.

Ancak burada bir noktaya dikkat çekmekte fayda var. İkamet izninin beş yıl verilmesi, beş yıl boyunca hiçbir koşulda iptal edilemeyeceği anlamına gelmez. Yatırımın korunması, başvuru şartlarının devamı ve genel ikamet mevzuatına uygunluk önemini koruyor. Eski sistemde kısa dönem ikamet izni farklı hukuki gerekçelere dayanıyordu. Yeni düzenleme ise yatırımcılar için yatırım miktarını, yatırım araçlarını ve ikamet süresini belirleyen özel bir model getirdi. Bu nedenle değişiklik, bütün yabancılar için değil, özellikle Türkiye'ye finansal yatırım yapmayı planlayan yabancılar için önem taşıyor. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m. 31, 32 ve 33; 18 Kasım 2026 tarihli 11994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararını dikkate almak gerekiyor."

5 YILIN SONUNDA TÜRK VATANDAŞLIĞI MÜMKÜN MÜ?

Bu ikamet izni kapsamında geçirilen süre, Türk vatandaşlığına başvuruda aranan 5 yıllık kesintisiz ikamet süresine dahil edilecek mi? Örneğin 5 yıl ikamet izni alan bir yabancı, sürenin sonunda vatandaşlık başvurusu yapabilir mi?

Av. Çiğdem Kezer: "Beş yıllık ikamet süresinin genel yoldan Türk vatandaşlığı başvurusunda dikkate alınması hukuken mümkün görünüyor. Ancak 200.000 dolar yatırım karşılığında beş yıllık ikamet izni verilmesi, yabancıya beş yılın sonunda otomatik olarak vatandaşlık hakkı kazandırmıyor. Burada çok önemli bir hukuki ayrım var. Yeni Cumhurbaşkanı Kararı, yatırımcıya verilen ikamet izninin Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğini söylüyor. Ancak 12. madde istisnai vatandaşlığı düzenliyor; genel yoldan vatandaşlık ise 5901 sayılı Kanun'un 11. maddesinde düzenleniyor. Dolayısıyla bu iki hükmü birbirine karıştırmamak gerekiyor.

18 Kasım 2026 tarihli 11994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 4. maddesinde şu hüküm yer alıyor: Bu karara istinaden düzenlenecek ikamet izinleri, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12'nci maddesi kapsamında değerlendirilmez.

Bu hüküm, yatırımcıya verilen üç veya beş yıllık ikamet izninin doğrudan istisnai vatandaşlık kazandıran bir yol olarak kullanılamayacağını ifade ediyor. Fakat dikkat edilirse burada 5901 sayılı Kanun'un 11. maddesine değil, yalnızca 12. maddesine atıf yapılıyor. Dolayısıyla yatırımcı ikamet izniyle geçirilen sürenin genel vatandaşlık başvurusunda sayılabileceği hususu değerlendirilmektedir."

"YATIRIMIN HANGİ ARAÇLA YAPILDIĞINA GÖRE İŞLEM VE BELGELENDİRME FARKLILAŞIYOR"

150 bin veya 200 bin dolarlık yatırımın tamamının Türkiye'ye getirilmesi mi gerekiyor? Yatırımın hangi araçlara yapılması, ne zaman gerçekleştirilmesi ve nasıl belgelendirilmesi şart?

Av. Çiğdem Kezer: "Belirlenen tutarın Türkiye’de kabul edilen yatırım araçlarından birine fiilen yatırılması ve yetkili kamu kurumu tarafından doğrulanması gerekiyor. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Cumhurbaşkanı Kararı, yatırımın mutlaka Türkiye’ye fiziksel olarak transfer edilmesini veya mutlaka Türk Lirası'na çevrilmesini açıkça şart koşmuyor. Yatırımın hangi araçla yapıldığına göre işlem ve belgelendirme farklılaşıyor. Banka mevduatının Türkiye'de faaliyet gösteren bankaya yatırılması BDDK tarafından denetleniyor. Devlet borçlanma araçları ve ilgili devlet borçlanma araçlarının satın alınması Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından denetleniyor.

Gayrimenkul yatırım fonu, girişim sermayesi fonu ve fon katılma paylarının satın alınması SPK tarafından denetleniyor. Bireysel emeklilik ve belirlenen emeklilik planına katkı payı yatırılması SEDDK tarafından denetleniyor. Burada banka mevduatı bakımından paranın Türkiye’de faaliyet gösteren bankaya yatırılması açıkça aranıyor."

YABANCI YATIRIMCININ TÜRKİYE'DE YAŞAM ZORUNLULUĞU YOK

Yabancı yatırımcının ikamet izninden yararlanabilmesi için Türkiye'de fiilen yaşaması gerekiyor mu? Türkiye'de hâlihazırda ikamet eden yabancılar da bu haktan yararlanabilecek mi?

Av. Çiğdem Kezer: "Burada yatırımcının ikamet izni alabilmesi için Türkiye’de yılın belirli bir bölümünü fiilen geçirmesi gerektiğine ilişkin açık bir gün sayısı bulunmuyor. Dolayısıyla Türkiye’de fiilen yaşama zorunluluğu yok. Yatırımını koruma şartı ile Türkiye’de fiilen bulunma şartı birbirinden ayrılmalıdır. İkamet izni sahibi olmak , Türkiye’de sürekli yaşama zorunluluğu anlamına gelmemektedir. Ancak ikamet izninin alınması ve devamı için genel mevzuattaki şartlara uyulması ve sürekliliği gerekir. Özellikle ikamet izninin iptaline ilişkin 6458 sayılı Kanun ve hükümleri ayrıca dikkate alınır. Türkiye’de halihazırda ikamet eden yabancılar da bu haktan yararlanabilirler. Önemli olan mevcut ikamet izninin türü, geçerliliği ve yeni başvurunun hangi usulle yapılacağı önemlidir."

"200 BİN DOLAR YATIRARAK BEŞ YIL İKAMET İZNİ ALAN YABANCI, YATIRIMINI EN AZ 30 BOYUNCA İLGİLİ YATIRIM ARACINDA TUTMAK ZORUNDA"

Yatırımın ikamet izni süresinin en az yarısı boyunca ilgili hesapta, fonda veya yatırım aracında tutulması şartı nasıl uygulanacak? Yatırımcı bu süre dolmadan parasını çekerse ikamet izni iptal edilir mi veya başka bir yaptırımla karşılaşır mı?

Av. Çiğdem Kezer: "Bu şart, yeni düzenlemenin en önemli yükümlülüklerinden biri. Çünkü yabancı yatırımcıya yalnızca belirli miktarda yatırım yaparak ikamet izni alma imkânı tanınmıyor; aynı zamanda bu yatırımın belirli bir süre korunması da zorunlu tutuluyor. Amaç sürekliliğin sağlanmasıdır. 18 Kasım 2026 tarihli ve 11994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 2. maddesini incelediğimizde, yatırımın ikamet izni süresinin yarısı boyunca korunmasının açıkça şart koşulduğunu görüyoruz. Bu süre yatırımcının seçtiği finansal araca göre uygulanıyor. Örneğin 200.000 dolar yatırarak beş yıl ikamet izni alan yabancı, yatırımın en az 30 ay boyunca ilgili yatırım aracında tutmak zorundadır. Her ne kadar yatırımın erken çekilmesi halinde ikamet izninin kendiliğinden ve hiçbir idari işlem yapılmaksızın otomatik olarak iptal edileceğine dair açık bir hüküm bulunmasa da dahi hukuki yorumum bu durumda idarece resen iptal edilebileceği yönündedir.

Yatırım şartının ihlal edilmesi somut olayda iptal veya uzatmama riski doğurur. Bu düzenlemede yatırımcıya tanınan ikamet hakkı ile yatırımın korunması yükümlülüğü birbirine bağlıdır. Örneğin 200.000 dolar yatırarak beş yıllık ikamet izni alan bir yabancının, 30 ay dolmadan yatırımını tamamen geri çekmesi halinde ikamet izninin devamı konusunda ciddi hukuki risk doğacaktır. Ancak benim özellikle vurgulamak istediğim nokta şu. Yatırımın erken çekilmesi ile ikamet izninin otomatik iptali aynı şey değildir. İptal işleminin hukuki dayanağı, yetkili idarenin tespiti ve somut olayın özellikleri birlikte değerlendirilmelidir. Yeni düzenlemenin uygulamasında yatırımcının korunması kadar, yatırımcıya hukuki öngörülebilirlik sağlanması da önemlidir. Özellikle yatırımın başka bir araca aktarılması, değer kaybı ve erken çıkış konularının idari talimatla açıkça düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum."

İKAMET İZNİ ÇALIŞMA HAKKI SAĞLAMIYOR

Bu düzenleme yabancı yatırımcıya Türkiye'de çalışma hakkı da sağlıyor mu? İkamet izni ile çalışma izni arasındaki hukuki fark nedir?

Av. Çiğdem Kezer: "Bu düzenleme yabancı yatırımcıya Türkiye'de çalışma hakkı da sağlamıyor. Hatta 11994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 1. Maddesinde bu ikamet izninin, Türkiye’de çalışmayan yatırımcılar için düzenlendiği açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla yatırım yapmak ile çalışma hakkı elde etmek hukuken iki ayrı konudur. İkamet izninin temel amacı Türkiye'de yasal olarak kalmak iken çalışma izninin amacı Türkiye'de yasal olarak çalışmaktır. İkamet izni için yetkili kurum Göç İdaresi Başkanlığı, çalışma izni alınacak yetkili kurum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dır.

İkamet izni çalışma hakkını kendiliğinden vermez, çalışma hakkı izni verir. İkamet izninin yasal dayanağı 6458 sayılı Kanun, çalışma izni için yasal dayanak 6735 sayılı Kanun’dur. İkamet izninde yatırımcı izni 3 veya 5 yıllıktır. Çalışma izni için ise, ayrı bir başvuru ve süreç gerekir."

YATIRIMCININ AİLE BİREYLERİ DE YARARLANABİLECEK

Yatırımcının eşi ve çocukları da bu düzenlemeden yararlanabilecek mi? Aile bireyleri için ayrıca 150 bin veya 200 bin dolarlık yatırım şartı aranacak mı?

Av. Çiğdem Kezer: "18 Kasım 2026 tarihli ve 11994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, yatırımcının belirli aile bireylerinin de bu düzenlemeden yararlanabileceğini açıkça öngörüyor. Aile bireyleri için ayrıca 150.000 veya 200.000 ABD doları tutarında yatırım yapılması gerekmiyor. Kararın 1. maddesine göre yatırımcının yabancı uyruklu eşi, yatırımcının ergin olmayan yabancı çocukları, yatırımcının bağımlı yabancı çocukları, eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları bu düzenlemeden yararlanabilir. Dolayısıyla eşin önceki evliliğinden olan çocukları da gerekli yaş veya bağımlılık şartını taşıyorsa kapsama girebilir.

Her aile bireyi için ayrı bir yatırım şartı yok. Cumhurbaşkanı Kararında 150.000 dolar veya 200.000 dolarlık yatırım şartı yatırımcı bakımından düzenlenmiştir. Eş ve çocuklar için ayrıca aynı tutarda yatırım yapılmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Yatırımcının anne-babası, kardeşleri ve diğer akrabaları kararın 1. maddesinde sayılan aile bireyleri arasında değildir. Bu nedenle yalnızca akrabalık ilişkisi, bu özel düzenlemeden yararlanmak için yeterli değildir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, aile bireylerinin yatırımcıdan bağımsız olarak yeni bir yatırım yükümlülüğü altına sokulmamasıdır. Ancak her aile üyesinin kimliği, aile bağını ve ilgili yaş veya bağımlılık koşulunu gösteren belgelerle başvuru yapması gerekir. Başvuru belgeleri ve uygulama ayrıntıları bakımından İçişleri Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar da önem taşıyacaktır. Bu düzenlemenin önemli avantajlarından biri, yalnızca yatırımcıya değil, çekirdek ailesine de ikamet imkânı sağlamasıdır. Böylece tek bir yatırım üzerinden aile bütünlüğünün korunması hedeflenmektedir. Ancak bu hak, yatırımcının anne-babasını veya tüm yakınlarını kapsayan sınırsız bir aile ikameti olarak da yorumlanmamalıdır."