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Ekonomi
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 19:30

200 TL çıktığında kaç dolardı, ne zaman çıktı?

Türkiye’nin en yüksek değerli banknotu olan 200 TL çıktığında kaç dolar alıyordu? Aradan geçen yıllarda Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybıyla bu tutar önemli ölçüde geriledi. 200 TL çıktığında kaç dolardı, ne zaman çıktı?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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200 TL çıktığında kaç dolardı, ne zaman çıktı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 19:30

200 TL banknotun tedavüle çıkışından bu yana döviz kurunda yaşanan değişim, Türk lirasının satın alma gücündeki dönüşümü gözler önüne seriyor. 200 TL çıktığında kaç dolardı, ne zaman çıktı?

200 TL BANKNOT NE ZAMAN ÇIKTI?

200 TL banknot, 1 Ocak 2009 tarihinde E-9 Emisyon Grubu'nun birinci tertibi kapsamında tedavüle çıkarıldı. Banknotun ön yüzünde 'ün portresi, arka yüzünde ise Türk edebiyatının önemli isimlerinden 'nin portresi yer alıyor. Mor rengin hakim olduğu banknotun ölçüleri 72 x 160 milimetre olarak belirlendi.

200 TL çıktığında kaç dolardı, ne zaman çıktı?

200 TL'nin dolaşıma girmesiyle Türk lirasının banknotları arasına yeni bir kupür eklendi. Sonraki yıllarda aynı değerdeki banknotun farklı tertipleri de tedavüle çıkarıldı. Merkez Bankasının yayımladığı bilgilere göre 200 TL'nin farklı tertipleri önceki banknotlarla birlikte dolaşımda kalmaya devam ediyor. Ekim 2026 itibarıyla 200 TL, Türkiye'de dolaşımda bulunan en yüksek değerli banknot olma özelliğini koruyor. 

200 TL İLK ÇIKTIĞINDA KAÇ DOLARDI?

200 TL'nin dolar karşılığı, tedavüle çıktığı dönemde yaklaşık 132 dolardı. 2 Ocak 2009 tarihindeki kur üzerinden yapılan hesaplamada 200 TL'nin karşılığı 131,6 dolar olarak kaydedildi. Bu değer, banknotun ilk yıllarında uluslararası para birimleri karşısında bugüne kıyasla çok daha yüksek bir satın alma gücüne sahip olduğunu gösteriyor.

200 TL çıktığında kaç dolardı, ne zaman çıktı?

200 TL'nin dolar karşılığı sonraki yıllarda dalgalı bir seyir izledi. Aylık ortalama kurlar üzerinden yapılan hesaplamalarda banknotun değeri Ekim 2010'da yaklaşık 141 dolara kadar yükseldi. Ancak Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesiyle bu tutar ilerleyen yıllarda geriledi. Eylül 2013'te 100 doların altına inen 200 TL, Ağustos 2018'de yaklaşık 35 dolar seviyesine kadar düştü.

Tarih / dönem200 TL'nin yaklaşık dolar karşılığıÖne çıkan gelişme
1 Ocak 2009132 dolarBanknot tedavüle çıktı
Ekim 2010141 dolarDönemin en yüksek seviyelerinden biri
Eylül 201399 dolarİlk kez 100 doların altına indi
Ağustos 201835 dolarDolar karşılığındaki düşüş hızlandı
Şubat 20246,49 dolar200 TL'nin dolar karşılığı daha da geriledi
Ocak 20264,6 dolar civarıDeğer kaybı sürdü
9 Ekim 20264,07 dolar civarıGüncel kura göre hesaplanan yaklaşık değer

 

ETİKETLER
#Yunus Emre
#200 TL
#merkez bankası
#mustafa kemal atatürk
#Türk Lirası
#Ekonomi
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