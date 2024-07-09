2000 sonrası SSK ve BağKur tarım emeklisine zam kapısı açıldı! Yeni maaşları belli oldu

09 Temmuz 2024 14:32 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 14:31

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Emekli zammı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Temmuz zamlarının netleşmesinin ardından gözler zam alamayan SSK 2000 sonrası ve Bağ-Kur tarım emeklisine çevrildi. Bu grubun maaşlarına da düzenleme geleceği kesinleşti. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı alanlar için masadaki formül sevindirdi.

EN DÜŞÜĞÜ 12 BİN 500 TL OLACAK

Mynet'te yer alan habere göre, en düşük emekli maaşına iki düzenleme geleceği kesinleşti.

Özellikle sıfır zam alan SSK 2000 sonrası ve Bağ-Kur tarım emeklisi için 12.500 TL formülünün detayları belli oldu.

10 bin TL en düşük emekli maaşı alanlar için çalışmaların yapıldığı doğrulandı. Emekliye zam düzenlemesinde ise tarih netleşti.

Meclis ay sonuna kadar emekli ek zamlarını sisteme dahil edecek.

Temmuzda SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 24,73, memur ve memur emekli zammı ise yüzde 19,31 oldu.

2000 sonrası SSK emeklilerinin kök maaşı 7.047 TL’den 8.789 TL’ye yükseldi ancak maaşları 10 bin liranın altında kaldığı için zam alamadılar.

Bağ-Kur tarım emeklisinin maaşı da en düşük emekli aylığının sadece 89 lira üzerine çıktı.

AK Parti kurmayları 10 bin TL olarak ödenen en düşük emekli maaşı düzenlemesi için harekete geçti.

EMEKLİ MAAŞLARINA EK DÜZENLEME GELİYOR

Zam düzenlemesi bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’a sunulacak. Çalışma devam ederken henüz bir karar verilmiş değil.

emekli kök aylığı 10 bin TL’nin üzerinde olan Bağ-Kur Esnaf emeklisi ve 2000 öncesi SSK emeklisi için de bir çalışma yapılacak.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, en düşük emekli maaşı için 12.000-12.500 TL arasında bir zam yapılması bekleniyor.

YENİ ZAM FORMÜLÜ

Bağ-Kur’lu esnafın 10.178 TL olan maaşı 24,73’lük zam sonrası 12.695 TL oldu. En düşük emekli aylığı 12.500 TL yapılırsa Bağ-Kur’lu esnaf 195 TL zam alacak.

SSK 2000 öncesi emekli maaşı da 24,73’lük zam sonrası 11.367 TL’den 14.178 TL’ye çıkmıştı. Bu grubun zam rakamı 1.678 TL olacak.