2008 krizini bilen isimlerden altın hamlesi

Şubat 26, 2026 11:24
2008 krizini bilen isimlerden altın hamlesi

2008 krizini önceden gören Danny Moses ve Vincent Daniel, küresel belirsizlik ortamında altın ve madencilik hisselerine yöneldi. İki yatırımcıya göre jeopolitik riskler ve dalgalı piyasalar, güvenli liman arayışını güçlendiriyor.

2008’de dünya dev finans kuruluşları konut kredilerinde riskleri görmezden gelirken, az sayıda isim yaklaşan fırtınayı fark etmişti. Michael Lewis’in kaleme aldığı ve daha sonra sinemaya uyarlanan “Big Short” (Büyük Açık) hikâyesine ilham veren yatırımcılar arasında Danny Moses ve Vincent Daniel de vardı.

2008 krizini bilen isimlerden altın hamlesi

Aradan yıllar geçti ama piyasaların çalkantısı bitmedi. Bu kez sahnede yapay zekâ rüzgârı var. Küresel piyasalarda yön arayışı sürerken, iki tecrübeli isim yeniden pozisyon almış durumda.

ALTIN VE MADENCİLİK HİSSELERİNDE UZUN VADELİ POZİSYON

Moses Ventures’ın Kurucusu Danny Moses, artan jeopolitik risklerin yatırımcıyı güvenli limanlara ittiğini söylüyor. Ona göre bu ortamda altın ve altın madenciliği şirketleri öne çıkıyor.

2008 krizini bilen isimlerden altın hamlesi

2026 itibarıyla altın vadeli işlemlerinin yaklaşık yüzde 19 yükseldiğine dikkat çeken Moses, bu artışın madencilik şirketlerinin bilançolarına da olumlu yansıdığını belirtiyor. “Altın fiyatları şu anki seviyelerden 4.000 dolar bandına gerilese bile madencilerin hâlâ gidecek çok yolu var” diyor.

Yani açıkçası, altındaki ivme biraz yavaşlasa bile şirketlerin kârlılığı sürebilir görüşünde. Sektörde temel göstergelerin güçlendiğini vurguluyor. Bu da yatırımcı açısından önemli bir sinyal.

2008 krizini bilen isimlerden altın hamlesi

“YAPAY ZEKÂ YERİN ALTINDAKİ ALTINI ÇIKARAMAZ”

Seawolf Capital’in Kurucu Ortağı Vincent Daniel da benzer bir tablo çiziyor. Yapay zekânın her sektörü ele geçireceği yönündeki iddialara daha temkinli yaklaşıyor.

“Yapay zekânın yerin altındaki altını kendi başına çıkaracağını hiç sanmıyorum” diyor Daniel. Teknolojinin fiziksel dünyada sınırları olduğuna dikkat çekiyor. Ona göre madencilikte insan gücünün ve makinelerin yerini almak kolay değil.

Ancak yapay zekâ tamamen dışarıda da kalmayacak. Daniel, bu teknolojinin maliyetleri azaltma ve operasyonları optimize etme noktasında faydalı olabileceğini düşünüyor. Yani işin sahasında değil belki ama arka planda etkili bir araç olabilir.

2008 krizini bilen isimlerden altın hamlesi

BREZİLYA VE YAZILIM HİSSELERİ RADARDA

Daniel’in radarındaki bir diğer alan ise gelişmekte olan piyasalar. Özellikle Brezilya’ya dikkat çekiyor. Madencilik ve finans ağırlıklı iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) fonunun 2026 yılında yüzde 24 yükseldiğini hatırlatıyor. Mevcut değerlemeleri “oldukça cazip” bulduğunu ifade ediyor.

Siyasi gelişmelerin de belirleyici olacağını ekliyor. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva’nın ekim ayındaki genel seçimleri kaybetmesi halinde bu piyasaya “tüm ağırlıkla girilebileceği” görüşünde.

