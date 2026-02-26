2008 krizini bilen isimlerden altın hamlesi

“YAPAY ZEKÂ YERİN ALTINDAKİ ALTINI ÇIKARAMAZ”

Seawolf Capital’in Kurucu Ortağı Vincent Daniel da benzer bir tablo çiziyor. Yapay zekânın her sektörü ele geçireceği yönündeki iddialara daha temkinli yaklaşıyor.

“Yapay zekânın yerin altındaki altını kendi başına çıkaracağını hiç sanmıyorum” diyor Daniel. Teknolojinin fiziksel dünyada sınırları olduğuna dikkat çekiyor. Ona göre madencilikte insan gücünün ve makinelerin yerini almak kolay değil.

Ancak yapay zekâ tamamen dışarıda da kalmayacak. Daniel, bu teknolojinin maliyetleri azaltma ve operasyonları optimize etme noktasında faydalı olabileceğini düşünüyor. Yani işin sahasında değil belki ama arka planda etkili bir araç olabilir.