2010 yılında açılan ve 235 mağazası bulunan İstanbul'daki AVM iflasını açıkladı

21 Temmuz 2024 10:54 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 11:23

Türkiye'nin en büyüklerindendi! Pakpen iflas etti, 1800 kişi işsiz kaldı

Türkiye'nin en büyüklerindendi! Pakpen iflas etti, 1800 kişi işsiz kaldı

İstanbul'da bulunan Ora AVM iflas ediyor. İstanbul'da 235 mağazası olan AVM iflasını açıkladı. Bayrampaşa'da 29 Ekim 2011 tarihinde açılan Ora Outlet, mali sıkıntılarla ayakta kalamadı.

ORA AVM İFLAS ETTİ

400 milyon dolarlık Ora AVM projesi yıllık 60 milyon dolar ciro hedefle açılmıştı. Ancak 2010 yılında açılan AVM açıldıktan bir yıl sonra mali sıkıntıya girdi.

Açıldığı günden itibaren borçlarını ödemekte zorlanan AVM ekonomik krize yenildi.

70 bin metrekarelik alanıyla ve 400 milyon dolarlık yatırımla yola çıkan AVM kepenk kapatacak.

Yılda 13.5 milyon ziyaretçi ve 60 milyon dolar civarında ciro hedefi olan AVM ziyaretçi çekmekte sıkıntı yaşadı.

Ora AVM konkordato davası sonucunda iflas etti. Bu iflasla birlikte 2 bin 500 kişi işsiz kaldı.

ORA AVM NEDEN KAPANDI?

Ora İstanbul Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin ziyaretçi sayısının beklenenin altında kalması iflasın en büyük nedeni oldu.

Bunun sebebi ise rüzgar ölçümlerinin sağlıklı yapılamaması sonucu ortamdaki aşırı rüzgar nedeniyle müşterilerin çok rahat dolaşamadığı ve rahat oturamadığını olarak gösteriliyor.