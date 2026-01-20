Menü Kapat
2023'ten bu yana bir ilk: Bitcoin'de büyük zarar

Ocak 20, 2026 15:25
1
2023'ten bu yana bir ilk: Bitcoin'de büyük zarar

Bitcoin piyasasında tablo değişti. On-chain veriler, yatırımcıların 2023 sonlarından bu yana ilk kez 30 günlük süreçte net zarar yazdığını gösteriyor.

2
2023'ten bu yana bir ilk: Bitcoin'de büyük zarar

Bitcoin cephesinde alışılmadık bir eşik aşıldı. CryptoQuant verilerine göre, yatırımcılar Ekim 2023’ten bu yana ilk kez 30 günlük periyotta net zarar gerçekleştirdi. Yaklaşık iki yıldır görülmeyen bu tablo, piyasadaki risk algısının zayıfladığına işaret ediyor.

3
2023'ten bu yana bir ilk: Bitcoin'de büyük zarar

30 GÜNLÜK GÖSTERGE NEGATİFE İNDİ

CryptoQuant Araştırma Başkanı Julio Moreno’nun paylaştığı veriler, Bitcoin için kritik kabul edilen 30 günlük hareketli “gerçekleşen kâr/zarar” göstergesinin sıfırın altına düştüğünü ortaya koyuyor. Bu gösterge, son 30 gün içinde zincir üzerinde el değiştiren Bitcoin’lerin, yatırımcıların ortalama alım maliyetlerinin altında transfer edildiğini anlatıyor.

4
2023'ten bu yana bir ilk: Bitcoin'de büyük zarar

Moreno, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Bitcoin sahiplerinin Ekim 2023’ten bu yana ilk kez zarar realize ettiğinin altını çizdi. Açıkçası, bu detay piyasanın ruh hâlini anlatan güçlü bir sinyal.

5
2023'ten bu yana bir ilk: Bitcoin'de büyük zarar

SATIŞ BASKISI KİMDEN GELİYOR?

CryptoQuant’ın değerlendirmesine göre söz konusu metrik, coin’lerini harcayan ya da satan tüm yatırımcıların toplam kâr veya zarar durumunu yansıtıyor. Göstergenin negatife dönmesi, fiyatlarda mutlaka sert bir düşüş olacağı anlamına gelmiyor; ancak satış baskısının, daha yüksek seviyelerden alım yapan yatırımcılardan geldiğine işaret ediyor.

