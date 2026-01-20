2023’ten bu yana bir ilk: Bitcoin’de büyük zarar

SATIŞ BASKISI KİMDEN GELİYOR?

CryptoQuant’ın değerlendirmesine göre söz konusu metrik, coin’lerini harcayan ya da satan tüm yatırımcıların toplam kâr veya zarar durumunu yansıtıyor. Göstergenin negatife dönmesi, fiyatlarda mutlaka sert bir düşüş olacağı anlamına gelmiyor; ancak satış baskısının, daha yüksek seviyelerden alım yapan yatırımcılardan geldiğine işaret ediyor.