2024 yılında dünyanın en zengini listesinde zirve yenilendi! 29 Mayıs'tan bu yana tam altı kez değişti

21 Haziran 2024 16:57 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 16:56

2024 yılında Dünyanın en zengin insanı belli oldu. Zirvedeki isim yine değişti.

Birincilik için kıyasıya yarışan Elon Musk, Jeff Bezos ve Bernard Arnault gibi milyarderler, projeleriyle dünyaya yön vermeye devam ediyor.

FORBES 2024 YILI DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ

Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'ndeki verilere göre dünyanın en büyük 20 milyarderi şöyle sıralandı.

1) Elon Musk | Tesla, Spacex Kurucusu- X'in Sahibi - 212.3 Milyar Dolar

2) Jeff Bezos | Amazon'un Kurucusu - 203.5 Milyar Dolar

3) Bernard Arnault | Lvmh Holding'n Kurucusu - 194.3 Milyar Dolar

5) Mark Zuckerberg - 175.9 Milyar Dolar

6) Larry Ellıson | 174.8 Milyar Dolar

7) Larry Page - 145.8 Milyar Dolar

8) Sergey Brın | 139.6 Milyar Dolar

9) Bill Gates - 130.4 Milyar Dolar

10) Steve Ballmer | 130.4 Milyar Dolar

11) Mukesh Ambanı | 114.9 Milyar Dolar

12) Amancıo Ortega | Zara - 114.8 Milyar Dolar

13) Jensen Huang | Nvidia Ceo'su - 114.5 Milyar Dolar

14) Mıchael Dell | Dell - 111.9 Milyar Dolar

15) Mıchael Bloomberg | Bloomberg Lp - 106.2 Milyar Dolar

16) Francoıse Bettencourt Meyers | 96.3 Milyar Dolar

17) Carlos Slım Helu Ve Ailesi | 92 Milyar Dolar

18) Gautam Adani | Adani Grup - 86.2 Milyar Dolar

19) Jım Walton Ve Ailesi | Walmart - 85.9 Milyar Dolar

20) Rob Walton Ve Ailesi | Şirket: Walmart - Net Serveti: 84.7 Milyar Dolar

BLOOMBERG MİLYARDER LİSTESİ

Bloomberg Milyarder Listesi'nde de durum aynı.

Listede Elon Musk, Jeff Bezos ve Bernard Arnault, birincilik için yarışıyor.

Dünyanın en zengin üç insanının listedeki yeri 29 Mayıs'tan bu yana tam altı kez değişti.

Musk'ın maaş paketi, Fransa'daki erken seçim çağrısı ve teknoloji hissesi rallisi zirveyi belirlemede etkili oldu.

Bloomberg'in Servet Endeksi'nde Elon Musk birinci, Jeff Bezos ikinci, Bernard Arnault ise üçüncü sırada yer alıyor.