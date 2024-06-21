2024 yılında dünyanın en zengini listesinde zirve yenilendi! 29 Mayıs'tan bu yana tam altı kez değişti
Dünyanın en zenginleri arasındaki yarış kızıştı. Elon Musk, Jeff Bezos ve Bernard Arnault, Milyarder Listesi'nde birincilik için kıyasıya yarış içinde. 2024 yılında dünyanın en zengini listesinde zirvedeki isim yine değişti. Musk'ın maaş paketi, Fransa'daki erken seçim çağrısı ve teknoloji hissesi rallisi zirveyi belirlemede etkili oldu.
2024 yılında Dünyanın en zengin insanı belli oldu. Zirvedeki isim yine değişti.
Birincilik için kıyasıya yarışan Elon Musk, Jeff Bezos ve Bernard Arnault gibi milyarderler, projeleriyle dünyaya yön vermeye devam ediyor.
FORBES 2024 YILI DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ
Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'ndeki verilere göre dünyanın en büyük 20 milyarderi şöyle sıralandı.
1) Elon Musk | Tesla, Spacex Kurucusu- X'in Sahibi - 212.3 Milyar Dolar
2) Jeff Bezos | Amazon'un Kurucusu - 203.5 Milyar Dolar
3) Bernard Arnault | Lvmh Holding'n Kurucusu - 194.3 Milyar Dolar
5) Mark Zuckerberg - 175.9 Milyar Dolar
6) Larry Ellıson | 174.8 Milyar Dolar
7) Larry Page - 145.8 Milyar Dolar
8) Sergey Brın | 139.6 Milyar Dolar
9) Bill Gates - 130.4 Milyar Dolar
10) Steve Ballmer | 130.4 Milyar Dolar
11) Mukesh Ambanı | 114.9 Milyar Dolar
12) Amancıo Ortega | Zara - 114.8 Milyar Dolar
13) Jensen Huang | Nvidia Ceo'su - 114.5 Milyar Dolar
14) Mıchael Dell | Dell - 111.9 Milyar Dolar
15) Mıchael Bloomberg | Bloomberg Lp - 106.2 Milyar Dolar
16) Francoıse Bettencourt Meyers | 96.3 Milyar Dolar
17) Carlos Slım Helu Ve Ailesi | 92 Milyar Dolar
18) Gautam Adani | Adani Grup - 86.2 Milyar Dolar
19) Jım Walton Ve Ailesi | Walmart - 85.9 Milyar Dolar
20) Rob Walton Ve Ailesi | Şirket: Walmart - Net Serveti: 84.7 Milyar Dolar
BLOOMBERG MİLYARDER LİSTESİ
Bloomberg Milyarder Listesi'nde de durum aynı.
Listede Elon Musk, Jeff Bezos ve Bernard Arnault, birincilik için yarışıyor.
Dünyanın en zengin üç insanının listedeki yeri 29 Mayıs'tan bu yana tam altı kez değişti.
Musk'ın maaş paketi, Fransa'daki erken seçim çağrısı ve teknoloji hissesi rallisi zirveyi belirlemede etkili oldu.
Bloomberg'in Servet Endeksi'nde Elon Musk birinci, Jeff Bezos ikinci, Bernard Arnault ise üçüncü sırada yer alıyor.