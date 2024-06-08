2024 yılının altın gibi değerli arsalarına sahip şehirleri belli oldu! Tunceli İstanbul'u geçti

08 Haziran 2024 16:28 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 16:56

Enflasyonla değeri en çok artan varlıklar arsa ve araziler oldu. Türkiye'de altın kadar değeri olan arsalar ise 2024 yılının Mayıs ayında güncellendi. Listede Tunceli'nin İstanbul'u sollaması dikkatlerden kaçmadı.

2024 YILININ EN DEĞERLİ ARSALARINA SAHİP ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU!

Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki arsaların değerleri giderek artıyor. Adeta altın kadar değerli olan arsalar dudak uçuklatan fiyatlara satılırken, Listede ilk sıralarda yer alan şehirler şaşırttı.

2022 yılında Tekirdağ, Yalova ve İstanbul'un arsaları değerliyken; şartlar, ekonomik denge ve şehirlerin asayiş güvenceleri arazilerin değerlerini değiştirdi. 2024 yılının başında özellikle şehirlerin köy kısımlarındaki arazilere ilginin artmasıyla en değerli arsa listesi de güncellendi.

En dikkat çeken ise 2023 yılında deprem felaketi yaşayan Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay gibi şehirlerde arsaların değerli olması şaşırttı. En düşük arsa 3.155.555 fiyatından başlıyor. Değerleri her geçen gün artan arsalarda en yüksek artış ise yüzde 150 artış oldu.

Yalova 8.430.873 TL

Tunceli 6.394.032 TL

Mardin 5.477.730 TL

İstanbul 5.172.511 TL

İzmir 4.632.425 TL

Hatay 4.879.240 TL

Bayburt 4.226.628 TL

Bolu

Adıyaman

Elazığ

Gaziantep

Giresun

Hatay

Kahramanmaraş

Rize

Şanlıurfa

Karaman

Düzce