2024 yılının ilk yarısında en çok satın alınan eşyalar belli oldu! Zirvede airfryer yer aldı

16 Temmuz 2024 11:06 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 11:20

2024 yılının ilk yarısında en çok satın alınan eşyaların listesi açıklandı. Dünya genelinde görülen ekonomik buhrana rağmen alışverişlerin devam etmesi şaşırttı.

Alışveriş sitelerinin yüzdeliklerine göre pandeminden beri artan alışveriş çılgınlığında 2024 yılı damga vurdu. Forbes dergisinde yer alan en çok satılan ürünlerin listesinde ise lider olan eşyayı görenler şaşırdı.

2024 YILININ EN ÇOK SATIN ALINAN EŞYALARI BELLİ OLDU!

2024 yılının ilk 6 ayında internet üzerinde en çok satın alınan eşya airfryer oldu. Airfryer 2010 yılında Berlin'de tanıtımı yapıldı. Minik fırın alternatifi olarak geçen airfryer hızlı yemek pişirme, makinesi oldu.

2018 yılında ise hayatımıza giren ve markaların üretmede yarışa girdiği airfyer özellikle çalışan insanların ilgi odağı haline geldi.

Hem sulu hem de kızartma işlemi yapan airfryer, 2024 yılında en çok satılan eşya konumuna yükseldi. Her evde yer alan airfryer, hakkında bir dönem tehlikeli uyarılarında da bulunmuştu.

Yüksek ısıda yemekleri pişirdiğinden dolayı besinlerde kolesterol oksidasyon (COP) adlı maddenin oluşumuna neden olduğu ortaya çıkmasına rağmen talepler arttı.

Akabinde ise en çok satın alınan ikinci eşya çanta oldu. Çantayı ayakkabı ve kozmetik ürünleri takip etti. Kozmetik ürünlerde ise Kore ürünlerinin artışı dikkat çekti.

Alışveriş sitelerinin aylık hasılatını 3 katına çıkaran kozmetik ürünlerden sonra ise kıyafet ve gıda ürünleri yer aldı. Listede yer alan diğer ürünler arasında ise küçük ev aletleri yer aldı.