2024'te en çok cilt bakım ve kadın giyim satıldı! En fazla alışveriş yapan illerin haritası çıkarıldı

09 Temmuz 2024 11:25 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 11:24

Tüketicilerin alışveriş tercihleri belli oldu. Türkiye'de erkekler ve kadınların internette en çok ne satın aldığı ortaya çıktı. 2024 yılının ilk yarısında Türkiye'de en çok cilt bakım ürünleri satıldı. En fazla alışverişi yüzde 67 oranla kadın kullanıcılar yaptı.

TÜRKİYE'NİN ALIŞVERİŞ HARİTASI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye’de internet üzerinden yapılan alışveriş oranı hızla yükseliyor. İnternetten mal veya hizmet siparişi verme yüzdesi her geçen gün artıyor.

Trendyol, 2024 yılının ilk yarısına ilişkin alışveriş verilerini duyurdu.

Bu yıl en çok cilt bakım ve kadın giyim ürünleri satıldı. Ardından kadın giyim, sofra ve mutfak, gıda ve içecek ürünleri geldi.

Akdeniz, Ege, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu daha çok giyim ve ayakkabı aldı.

Marmara ve İç Anadolu bölgesinde kozmetik ve kişisel bakım ürünleri en fazla satıldı.

EN ÇOK ALIŞVERİŞ YAPAN İLLER

En çok sipariş veren şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

En çok satış yapan iller Kocaeli, Bursa ve Aydın oldu.

KADINLAR ALIŞVERİŞTE ZİRVEDE

En fazla alışverişi yüzde 67 oranla kadınlar yaptı. 25-35 yaş aralığı, en çok alışveriş yapan yaş grubu oldu.

OTO AKSESUAR, TAKI, EV TEKSTİLİ SATIŞLARINI YÜKSELTTİ

Bu yıl satışları yükselen ürün grupları oto aksesuar, takı, ev tekstil ve parfüm olarak gerçekleşti.

Gurme ve organik ürünler de ilgi gördü. Bitki çayları ve granül kahve en fazla büyüme trendi gösteren ürünler oldu.

Sıcakların etkisiyle klima ve mayo ürün grupları satışları da yükseldi.