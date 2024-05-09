2024'te Türkiye'de en çok açığı olan sektör ve meslekler belli oldu

09 May 2024 15:04 - Güncelleme : 09 May 2024 15:17

Bu kez Türkiye listede yok, komşu var! 2024'te Dünyanın en hızlı yaşlanan 5 ülkesi

Bu kez Türkiye listede yok, komşu var! 2024'te Dünyanın en hızlı yaşlanan 5 ülkesi

Yeni iş arayan, işsiz olan vatandaşlar ve yeni mezun olan gençler Türkiye'de istihdam alanının en açık olduğu meslekleri merak ediyor. Yılın ilk üç ayında Türkiye'de en fazla açık olan sektör ve meslekler belli oldu.

Bazı mesleklerde işverenler tarafından 100 bin TL'ye, 90 bin TL'ye işçi bulunamadığı şikayetleri geliyordu. Piyasada inşaat sektöründe en sık paylaşılan maaşlar 37.700 TL ile 42.500 TL arasında değişiyor.

Perakende sektöründe ise en sık paylaştığı maaşlar 20.400 TL ile 27.500 TL arasında değişmektedir. Paylaşılan en düşük Perakende Satış Danışmanı maaşı 18.100 TL iken, en yüksek ise 55.000 TL'dir. Gösterilen maaş verileri, aylık net maaşlar olarak tabloya yansıyor. Yetiştiriciler özellikle çobanlık mesleğine dikkat çekerek aylık 100 bin TL'ye çoban bulunamadığını öne sürüyordu. Koyun ve keçi yetiştiricileri ''100 bin TL'ye çoban bulamıyoruz'' çıkışını yapmıştı.

İŞKUR, Nisan 2024'e ilişkin istatistik bültenini yayımladı. İŞKUR'un aktardığına göre nisan ayında İŞKUR aracılığıyla 63 bin 105'i erkek, 37 bin 496'sı kadın olmak üzere toplam 100 bin 601 işe yerleşme gerçekleşti. 2024 genelinde ise şu ana kadar 435.122 işe alım kaydedildi. Ocak-Nisan döneminde 157 bini kadın, 135 bin genç, 12 bin engelli ve 82 bin yükseköğretim mezunu işe yerleştirildi.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK AÇIĞIN OLDUĞU SEKTÖRLER (OCAK-NİSAN 2024)

• İmalat - 341.023

• İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri - 128.468

• Toptan ve Perakende Ticaret - 113.509

• Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri - 76.738

• İnşaat - 58.503

• Ulaştırma ve Depolama - 39.234

• Mesleki, bilimsel ve tekniksel faaliyetler - 27.076

• İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet - 19.673

• Bilgi ve İletişim - 8.558

• Diğer Hizmet Faaliyetleri - 7.868

TÜRKİYE'DE EN FAZLA AÇIĞIN OLDUĞU MESLEKLERSE ŞÖYLE (OCAK-NİSAN 2024)

• Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) - 37.103

• Turizm ve Otelcilik Elemanı - 21.937

• Servis Elemanı (Garson) - 20.090

• Satış Elemanı / Danışmanı - 20.956

• Reyon Görevlisi - 16.790

• Konfeksion İşçisi - 16.210

• Diğer İmalat ve İlgili İşçiller (Elle) - 11.202

• Market Elemanı - 10.033

• Güvenlik Görevlisi - 9.818

• Perakende Satış Elemanı - 8.899