2024’ün bütçe fazlası veren tek ilçe belediyesi Arnavutköy oldu!

29 Ocak 2025 23:01 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 23:11

Arnavutköy Belediyesi 2024 yılının bütçe fazlası veren tek ilçe belediyesi oldu. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2024 yılında bütçe fazlası veren tek belediye olduklarını açıkladı.

Mali disiplinini koruyarak ilçeye yeni projeler kazandıran Arnavutköy Belediyesi, 2024 yılını bütçe fazlası veren belediye olmayı başardı. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Gençlerin iş hayatına atılmasını teşvik etmek amacıyla Genç Girişimci Destek Programı başlatıldı. Bu kapsamda yeni iş kuracak gençlere maddi destek sağlanırken, girişimcilerin gelişimini destekleyecek eğitimler ve mentörlük hizmetleri sunuluyor.

İSTANBUL’UN EN BÜYÜK HAYVAN BARINAĞINI HİZMETE AÇTI

Arnavutköy Belediyesi, 51 bin 500 metrekarelik İstanbul’un en büyük hayvan barınağını hizmete açtı. Modern donanımlı tesis, sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve sahiplendirilme süreçlerini kapsayan kapsamlı bir merkez olarak tasarlandı.

Doğal güzellikleri ve sahil hattıyla turizm potansiyeli yüksek olan Arnavutköy'de sahil düzenlemeleri kapsamında Karaburun sahil düzenlemesi, Seyir Terası ve Fener Parkı yapıldı.

Arnavutköy Belediyesi, tüm bu projeleri hayata geçirirken mali disiplini de koruyarak bütçe fazlası veren tek belediye olmayı başardı.