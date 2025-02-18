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 | İrem Çınar

2024'ün son çeyreğinde işsizlik oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024'ün 4. çeyreğine ilişkin ekim-aralık ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2024'ün son çeyreğinde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

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2024'ün son çeyreğinde işsizlik oranı belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 10:16

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz yılın son çeyreğine ilişkin (ekim-aralık, 2024) işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,6 oldu.

İŞSİZ SAYISI 23 BİN KİŞİ AZALDI

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bahsedilen dönemde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi azalarak 3 milyon 80 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

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ETİKETLER
#işsizlik
#işsizlik oranı
#işsizlik maaşı
#Ekonomi
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