2024'ün son çeyreğinde işsizlik oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz yılın son çeyreğine ilişkin (ekim-aralık, 2024) işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,6 oldu.



İŞSİZ SAYISI 23 BİN KİŞİ AZALDI

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bahsedilen dönemde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi azalarak 3 milyon 80 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.